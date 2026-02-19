Doanh thu bán lẻ của Hàn Quốc tăng trở lại sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng kinh tế khu vực quý IV/2025 và cả năm" do Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 20/2, doanh thu bán lẻ trên cả nước năm ngoái tăng 0,5% so với một năm trước đó. Doanh thu bán lẻ là chỉ số chính cho thấy xu hướng tiêu dùng nội địa. Trước đó, doanh thu bán lẻ đã duy trì đà giảm trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2022.Xét theo khu vực, tiêu dùng tăng tập trung tại các đại lý ô tô, cửa hàng nhiên liệu, siêu thị, siêu thị lớn, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi ở khu vực thành phố Incheon (4,5%), Sejong (4,1%) và Ulsan (3,8%). Ngược lại, đảo Jeju (-3,1%), Seoul (-2,7%) và tỉnh Bắc Gyeongsang (-0,7%) ghi nhận sụt giảm do doanh thu cửa hàng miễn thuế, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, tiện lợi và các cửa hàng bán lẻ chuyên dụng giảm. Cơ quan Dữ liệu đánh giá nhìn chung tiêu dùng trên cả nước có xu hướng được cải thiện.Sản xuất chế tạo và khai khoáng trong năm ngoái tăng 1,6% nhờ sự tăng trưởng ở các lĩnh vực chíp bán dẫn, linh kiện điện tử và các thiết bị vận tải khác. Xét theo khu vực, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất lần lượt là tỉnh Bắc Chungcheong (12,6%), thành phố Gwangju (9,4%) và tỉnh Gyeonggi (7,9%).Sản xuất ngành dịch vụ cũng tăng 1,9% so với năm trước, chủ yếu ở lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, giải trí, tài chính và bảo hiểm, bán buôn bán lẻ tại thành phố Sejong (4,5%), Seoul và tỉnh Gyeonggi (lần lượt đều 3,8%).Xuất khẩu trên toàn quốc tăng 3,6% so với năm trước với sự dẫn dắt của các mặt hàng chíp nhớ, tàu thuyền và các sản phẩm công nghiệp nặng và hóa chất khác. Trong đó, khu vực đảo Jeju (80,2%), tỉnh Bắc Chungcheong (26,8%), thành phố Gwangju (12,6%) dẫn dắt đà tăng trưởng xuất khẩu toàn quốc.Tỷ lệ tuyển dụng trên cả nước đạt 62,9%, tăng 0,2% so với một năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ việc làm ở độ tuổi 40 và từ 60 tuổi trở lên đã tăng so với năm trước.Giá tiêu dùng tăng bình quân 2,1% trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, thành phố Sejong có mức tăng cao nhất cả nước là 2,4%, đảo Jeju tăng thấp nhất là 1,8%.