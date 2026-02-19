Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 20/2 đưa tin Bộ trưởng phụ trách các vấn đề lãnh thổ, ông Akama Jiro, trong buổi họp báo cùng ngày đã thông báo chính thức sẽ không tham dự sự kiện "Ngày Takeshima" được tổ chức tại thành phố Matsue, tỉnh Shimane ngày 22/2, thay vào đó sẽ cử quan chức cấp Thứ trưởng tham dự. Bộ trưởng Akama cho biết Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành xem xét nội bộ và đi đến quyết định trên. Takeshima là cách người Nhật gọi đảo Dokdo của Hàn Quốc.Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh đảo Takeshima là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản. Tokyo sẽ tiếp tục xem xét phương án hiệu quả nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề hòn đảo này một cách hòa bình.Nhật Bản từng liên tục cử quan chức cấp Thứ trưởng tới dự sự kiện "Ngày Takeshima" từ năm 2013. Tuy nhiên trong một buổi tranh luận đợt bầu cử Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do của nước này hồi tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Takaichi Sanae từng cho rằng nên cử quan chức cấp Bộ trưởng tới dự sự kiện này. Do đây là "Ngày Takeshima" đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ của bà Takachi, dư luận đã hết sức chú ý liệu Chính phủ Nhật Bản có nâng cấp nhân sự cử tới sự kiện này hay không. Hãng tin Kyodo cho rằng có vẻ như lần này, Chính phủ Nhật Bản đã cân nhắc đến Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên đang duy trì đà cải thiện quan hệ.Phía Hàn Quốc hàng năm vẫn đưa ra thông điệp phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản cử quan chức cấp Thứ trưởng tới tham dự sự kiện "Ngày Takeshima", khẳng định chủ quyền vô căn cứ với đảo Dokdo của Hàn Quốc.Tỉnh Shimane của Nhật Bản đã đơn phương ra thông báo sáp nhập đảo Dokdo của Hàn Quốc vào khu vực hành chính của tỉnh này vào ngày 22/2/1905. Nhân kỷ niệm 100 năm sự kiện này, vào tháng 3/2005, tỉnh đã ban hành sắc lệnh chỉ định ngày 22/2 hàng năm là "Ngày Takeshima".Kể từ năm 2013, ngay sau khi Nội các thứ hai của cựu Thủ tướng Abe Shinzo được thành lập, Chính phủ Nhật Bản đã cử quan chức cấp Thứ trưởng tham dự sự kiện "Ngày Takeshima" hàng năm nhằm củng cố lập luận chủ quyền vô căn cứ của mình.