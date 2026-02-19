Đảng cầm quyền phản đối bản án sơ thẩm với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : KBS News

Bản án sơ thẩm tù chung thân với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn đang đẩy chính giới Hàn Quốc vào mâu thuẫn sâu sắc.Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae đánh giá phán quyết của Tòa sơ thẩm đối với cựu Tổng thống là một bước lùi rõ rệt của công lý tư pháp. Đặc biệt, ông Jung cho rằng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt mà Hội đồng xét xử đưa ra như kế hoạch nổi loạn không quá tỉ mỉ, bị cáo tuổi cao hay phạm tội lần đầu đều là những lý do "thảm hại".Ông Jung chỉ trích Hội đồng xét xử đã đưa ra một phán quyết ngây ngô, không hiểu rõ thế sự cũng như tâm tư của người dân. Lãnh đạo đảng cầm quyền nhấn mạnh không thể để yên cho bộ máy tư pháp của Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae như hiện nay, tuyên bố sẽ hoàn thành triệt để bài toán cải cách tư pháp. Nội bộ ban lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành đang có ý kiến đề xuất xúc tiến luận tội Chánh án Cho Hee-dae, nhưng ông Jung khẳng định đây không phải là lập trường chính thức của đảng cầm quyền.Trong khi đó, Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok cũng đưa ra lập trường vào ngày 20/2, một ngày sau phán quyết của Tòa sơ thẩm. Ông Jang nhắc lại rằng thiết quân luật không đồng nghĩa với nổi loạn, đồng thời viện dẫn nguyên tắc suy đoán vô tội. Ngược lại, Chủ tịch đảng đối lập cáo buộc chính Tổng thống Lee Jae Myung và đảng Dân chủ đồng hành đang tiếp tục nổi loạn bằng hành vi "độc tài lập pháp"; kêu gọi người dân hãy phán xét phe cầm quyền.Bên cạnh đó, Chủ tịch Jang nhấn mạnh bản thân mình đã xin lỗi về vụ thiết quân luật và đưa ra lập trường "đoạn tuyệt" với cựu Tổng thống Yoon. Do đó, những yêu cầu trong đảng ép ông phải đưa ra thông điệp một cách rõ ràng hơn chính là mầm mống của sự chia rẽ. Theo quan chức này, đối tượng phải kiên quyết cắt đứt quan hệ chính trị là những thế lực đang mượn cớ để gây chia rẽ đảng Sức mạnh quốc dân.Về nội dung phát biểu trên của Chủ tịch Jang, nội bộ đảng Sức mạnh quốc dân đã bùng lên ý kiến phản đối chỉ trích đây là những phát biểu "thảm hại", "phá hủy phe bảo thủ", kêu gọi đoạn tuyệt với ông Jang.