Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo xem xét quy chế với các khoản vay hiện tại của người sở hữu nhiều nhà ở

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội sáng ngày 20/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết đã chỉ thị cho Nội các và Văn phòng Tổng thống xem xét phương án siết chặt quy chế gia hạn khoản vay và tình hình vay đảo nợ với người sở hữu nhiều nhà ở, trong đó có hộ kinh doanh cho thuê bất động sản.Cùng với thông điệp này, Tổng thống chia sẻ bài báo về việc cơ quan quản lý tài chính đang cân nhắc áp dụng quy định về tỷ lệ chi trả lãi vay trên thu nhập cho thuê (RTI) đối với hộ kinh doanh cho thuê bất động sản khi gia hạn khoản vay đáo hạn.Tổng thống đặt câu hỏi tại sao chỉ dừng lại ở việc xem xét quy định về RTI. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng về bản chất, việc gia hạn khoản vay đáo hạn hay vay đảo nợ không có gì khác biệt so với các khoản vay mới. Do đó, để đảm bảo tính công bằng, việc gia hạn khoản vay đáo hạn hay vay đảo nợ đối với nhóm sở hữu nhiều nhà ở như hiện nay cũng phải chịu chung các quy định khắt khe như khi vay mua thêm bất động sản mới.Tiếp đó, Tổng thống cho rằng nếu việc tất toán ngay lập tức các khoản vay gây ra cú sốc quá lớn cho thị trường, Chính phủ có thể triển khai theo lộ trình từng bước để giảm thiểu tác động, chẳng hạn như tất toán 50% trong năm đầu tiên và dứt điểm 100% trong vòng hai năm.Cuối cùng, ông Lee nhấn mạnh để xây dựng một đất nước Hàn Quốc hạnh phúc nơi người dân làm chủ, phải bài trừ vấn nạn trục lợi bất chính từ hành vi đầu cơ bất động sản.