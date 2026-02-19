Photo : YONHAP News

Theo Euractiv, chuyên trang về các tin tức Liên minh Châu Âu (EU), tại một diễn đàn tổ chức vào ngày 17/2 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle tuyên bố Hàn Quốc, Hy Lạp và Mỹ sẽ ký kết hiệp định đóng tàu ba bên. Đại sứ nói thêm việc thiết lập hiệp định với những đồng minh mà Mỹ tôn trọng và bảo vệ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump.Trang tin này phân tích rằng trong giai đoạn đầu, hợp tác đóng tàu ba bên sẽ đặt trọng tâm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác với Hy Lạp ở các lĩnh vực an ninh và năng lượng.Còn theo tờ Kathimerini của Hy Lạp, tại lễ trình Quốc thư của Đại sứ Hy Lạp tại Mỹ gần đây, lãnh đạo Nhà Trắng đã chỉ định đóng tàu là lĩnh vực hợp tác trọng yếu trong tương lai giữa hai nước. Ông Trump cũng đề cập đến các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc đóng tàu hộ vệ của Mỹ tại Hy Lạp cũng như kế hoạch tái khởi động các nhà máy đóng tàu của Mỹ.Chính phủ Trump hiện đang dốc toàn lực vào việc tái thiết ngành đóng tàu của nước này, kêu gọi sự tham gia và đầu tư của các đồng minh. Trong bối cảnh đó, nếu một hiệp định đóng tàu ba bên Mỹ-Hàn-Hy Lạp được ký kết, dư luận quan tâm liệu các nội dung sẽ được cụ thể hóa ra sao, cũng như hiệp định có bao gồm việc đóng tàu hộ vệ của Mỹ tại Hy Lạp hay không.