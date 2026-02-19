Trượt băng nghệ thuật và bi đá trên băng nữ của Hàn Quốc dừng chân tại Olympic mùa đông Milano Cortina 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 ngày 20/2 (giờ địa phương) đã tiếp tục thi đấu tại nhiều địa điểm trên khắp nước Ý nhưng đáng tiếc không giành thêm được huy chương nào.Ở vòng thi tự do (Free skating) đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật, vận động viên Lee Hae-in đã khép lại kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp khi lọt vào Top 10. Cô đạt 74,15 điểm kỹ thuật (TES) và 66,34 điểm trình diễn (PCS), thành tích cao nhất mùa giải của cô. Trước đó, ở nội dung chương trình ngắn (Short program), Lee Hae-in đạt 70,07 điểm, cũng là điểm số cao nhất mùa và tạm xếp hạng 9. Với tổng điểm 210,56 điểm sau hai vòng thi, cô kết thúc ở vị trí thứ 8 chung cuộc.Ở cùng bộ môn, vận động viên Shin Ji-a cũng đã bứt phá ở vòng thi tự do khi đạt tổng 141,02 điểm. Đây cũng là thành tích cao nhất mùa của cô. Với tổng điểm 206,68 sau hai vòng thi, Shin Ji-a xếp ở vị trí thứ 11 chung cuộc.Cùng ngày, đội tuyển bi đá trên băng nữ của Hàn Quốc cũng đã để thua trước Canada với tỉ số 7-10, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành vé vào bán kết tại vòng loại Olympic mùa đông năm nay.