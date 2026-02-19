Bắc Triều Tiên khai mạc Đại hội đảng Lao động lần thứ 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/2 đưa tin Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9 đã khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 19/2.Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông tham dự Đại hội lần này trong niềm lạc quan và đầy tự tin về tương lai, khẳng định đại hội đảng là một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi và phát triển to lớn, là thành quả đáng tự hào. So với Đại hội đảng lần thứ 8 cách đây 5 năm, ông Kim đánh giá về mặt đối ngoại, vị thế quốc gia đã được củng cố vững chắc một cách không thể đảo ngược trong Đại hội đảng lần này, qua đó tạo ra những thay đổi đáng kể có tác động đến quốc gia và cả cục diện chính trị thế giới.Lãnh đạo miền Bắc không đề cập đến Mỹ, Hàn Quốc hay năng lực hạt nhân mà dành phần lớn nội dung bài phát biểu cho các vấn đề kinh tế. Chủ tịch Kim chỉ ra rằng đảng đang đứng trước những nhiệm vụ lịch sử nặng nề và cấp bách là phải thúc đẩy xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và nhanh chóng đổi mới toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia và xã hội. Giai đoạn kế hoạch tầm nhìn mới là thời điểm then chốt để xúc tiến chính thức các kế hoạch trung, dài hạn đã được hoạch định và triển khai nhằm hiện thực hóa nguyện vọng trăm năm của nhân dân, trong đó có "Chính sách phát triển địa phương thời kỳ mới" và "Cương lĩnh Cách mạng nông thôn mới".Các chương trình nghị sự của Đại hội lần này bao gồm tổng kết công tác của Ban Chấp hành trung ương đảng, sửa đổi điều lệ đảng và bầu cử các cơ quan lãnh đạo trung ương đảng. Trong hệ thống chính trị của Bắc Triều Tiên, Đại hội đảng là nơi ra quyết định cao nhất. Đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến sẽ tổng kết thành quả 5 năm qua và công bố định hướng chính sách đối nội, đối ngoại cho giai đoạn 5 năm tới.