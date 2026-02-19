Cảnh sát Seoul lập đối sách kiểm soát đám đông cho buổi biểu diễn BTS

Photo : YONHAP News

Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Park Jeong-bo ngày 20/2 đã chủ trì cuộc họp rà soát sơ bộ tình hình đối sách an toàn một tháng trước thềm buổi biểu diễn của Nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở Seoul.Một sân vận động ảo đã được thiết lập với chiều dài khoảng 1,2 km hướng Nam-Bắc từ phía đối diện Woldae (Nguyệt Đài) của Gwanghwamun đi qua tượng Tướng quân Yi Sun-shin đến ga Tòa thị chính, rộng 200m hướng Đông-Tây. Tại nơi này, Cảnh sát thiết lập 12 lối đi phía Tây và 17 lối đi phía Đông. Nếu phía trong sân vận động quá tải, Cảnh sát sẽ chặn dòng người tiếp tục đổ vào bên trong, hoặc điều hướng phân tán đám đông phía bên ngoài sân vận động.Bên cạnh đó, Cảnh sát cũng đã đề nghị công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) thực hiện phương án chủ động không dừng tàu tại ba ga trọng yếu là ga Gwanghwamun (tuyến số 5), ga Gyeongbokgung (tuyến số 3) và ga Tòa thị chính (tuyến số 1 và 2). Đồng thời, ngay khi thời gian phong tỏa các tuyến đường được xác định, thông tin sẽ được cập nhật ngay trên bảng điện tử để giảm thiểu sự bất tiện cho người dân.Ngoài ra, Cảnh sát cũng sẽ tập trung giám sát tội phạm như tội phạm tình dục, trộm cắp trước và sau buổi biểu diễn của BTS; cũng như truy quét các hành vi đặt vé bất hợp pháp bằng chương trình tự động (macro) hay buôn bán vé chợ đen.