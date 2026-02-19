Trung Quốc và Nga gửi điện chúc mừng Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/2 đua tin, Trung Quốc và Nga đã gửi điện mừng nhân dịp Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9 khai mạc.Trong điện mừng, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước dựa trên truyền thống hữu nghị và hợp tác lâu dài. Ông đánh giá Bình Nhưỡng và Matxcơva đang kiên quyết đẩy lùi sức ép từ bên ngoài và bảo đảm ổn định, an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Còn điện mừng của Bắc Kinh dưới danh nghĩa Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc thì nêu rõ trong những năm gần đây, quan hệ Trung-Triều đã bước vào một giai đoạn lịch sử mới, dưới sự dẫn dắt chiến lược từ lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy phát triển lâu dài với Bình Nhưỡng, cũng như tăng cường hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.Tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (3/9/2025), tái xác nhận quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và Nga, tăng cường quan hệ hợp tác ba bên Trung-Triều-Nga.Ngoài ra, nhiều tổ chức người dân đang sinh sống ở nước ngoài như Hiệp hội người Triều Tiên tại Nhật Bản và Hiệp hội người Triều Tiên tại Trung Quốc cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Kim Jong-un.