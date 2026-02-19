Ông Won Yun-jong đắc cử Ủy viên vận động viên IOC

Photo : YONHAP News

Vận động viên huyền thoại nội dung trượt băng lòng máng (Bobsleigh) Won Yun-jong của Hàn Quốc đã được bầu làm Ủy viên vận động viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).Trong cuộc bỏ phiếu của các vận động viên tham dự Olympic nhằm bầu chọn Ủy viên vận động viên của IOC diễn ra từ cuối tháng 1 đến ngày ngày 18/2 trong khuôn khổ Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026, có 2.393 người đã tham gia bỏ phiếu trong tổng số 2.871 cử tri đủ điều kiện. Cuộc bầu chọn lần này có 11 ứng viên. Hai người có số phiếu cao nhất sẽ đảm nhận vai trò Ủy viên vận động viên mới. Ông Won nhận được 1.176 phiếu bầu, số phiếu cao nhất trong số các ứng viên, chính thức trúng cử.Trong bối cảnh các địa điểm thi đấu phân tán và có tới 6 Làng vận động viên Olympic trong đại hội năm nay, ông Won Yun-jong đã liên tục di chuyển khắp nơi suốt cả ngày để vận động sự ủng hộ của các tuyển thủ. Ông chia sẻ việc gặp gỡ và giao lưu với nhiều người cũng như xây dựng mạng lưới quan hệ trong thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực đến cho ông, bày tỏ sẽ nỗ lực đi đầu vì thể thao Hàn Quốc và vì các vận động viên trên toàn thế giới. Ông Won cam kết sẽ học hỏi về quy trình và công tác điều hành với tư cách Ủy viên vận động viên để có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi và đại diện cho các tuyển thủ.Won Yun-jong là chủ nhân huy chương bạc nội dung trượt băng lòng máng 4 người tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Với vai trò mới lần này, ông đã trở thành người Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử và là vận động viên đầu tiên xuất thân từ môn thể thao mùa đông được bầu làm Ủy viên vận động viên của IOC. Nhiệm kỳ của ông Won sẽ kéo dài 8 năm cho đến năm 2034.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/2 đã gửi lời chúc mừng tới ông Won Yun-jong. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc ông Won giành vị trí số một với số phiếu cao nhất trong 11 ứng cử viên cho thấy rõ khả năng lãnh đạo, sự tin cậy và chân thành mà ông đã thể hiện trên đấu trường quốc tế trong thời gian qua. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tích cực hỗ trợ hoạt động của ông Won Yun-jong trên cương vị mới và tham gia một cách có trách nhiệm vào các thảo luận quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của thể thao thế giới, cũng như bảo vệ quyền lợi của vận động viên.