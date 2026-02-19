Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc điều tra doanh nghiệp thông đồng thao túng giá bột mì

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc cho biết đã hoàn tất điều tra và đang thúc đẩy phương án xử lý vụ nghi vấn thông đồng thao túng giá cả đối với 7 doanh nghiệp sản xuất bột mì gồm công ty bột Daesun, công ty bột Daehan, Sajo Dongaone, Samyang, công ty bột Samhwa, CJ Cheiljedang và Hantop.Thanh tra thuộc Ủy ban giao dịch công bằng nhận định các doanh nghiệp này đã nhiều lần thực hiện hành vi thông đồng trong suốt 6 năm, từ tháng 11/2019 đến tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, các doanh nghiệp nói trên bị cho là đã cấu kết nâng giá bột mì và thậm chí phân chia sản lượng tiêu thụ. Những doanh nghiệp này hiện chiếm khoảng 88% thị phần trong thị trường giao dịch trực tiếp bột mì với các nhà sản xuất thực phẩm như mì ăn liền, bánh mì và bánh kẹo. Tổng doanh thu liên quan trong thời gian này của các doanh nghiệp lên tới 5.800 tỷ won (4 tỷ USD). Theo quy định hiện hành, mức phạt tiền có thể lên tới tối đa 20% doanh thu liên quan. Bản báo cáo thẩm tra nêu rõ các nội dung trên đã được đệ trình lên Ủy ban để đưa ra phán quyết cuối cùng.Ủy ban sẽ đưa ra quyết định có áp dụng chế tài hay không, cũng như mức phạt cụ thể sau khi tiến hành các thủ tục đảm bảo quyền bào chữa và thẩm định.Trước đó, theo đề nghị của bên công tố đang điều tra vụ việc, Ủy ban Giao dịch công bằng đã tố giác 14 lãnh đạo và nhân viên của các doanh nghiệp nói trên.