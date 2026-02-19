Việt Nam chọn SK Innovation làm nhà đầu tư dự án điện khí LNG tại Nghệ An

Photo : KBS News

Hãng SK Innovation của Hàn Quốc ngày 19/2 công bố liên danh gồm công ty này, với Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và công ty Mía đường Nghệ An (NASU) đã được lựa chọn làm nhà đầu tư cho "Dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Quỳnh Lập" tại tỉnh Nghệ An.Đây là dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn nhằm xây dựng một nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500 MW, kho cảng LNG dung tích 250.000 m³ và cảng chuyên dụng tại khu vực xã Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội khoảng 220 km về phía Nam. Mục tiêu của dự án là khởi công vào năm 2027, dự kiến hoàn thành việc xây dựng kho cảng cũng như nhà máy điện vào năm 2030.SK Innovation sẽ áp dụng mô hình kinh doanh bao quát từ cung ứng LNG đến phát điện, tận dụng năng lực chuỗi giá trị LNG mà công ty đã hoàn thiện đầu tiên trong số các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc. Phía SK kỳ vọng thông qua mô hình này có thể đồng thời đảm bảo tính ổn định trong việc cung ứng nhiên liệu và khả năng cạnh tranh về giá thành.Dự án lần này cũng là dự án trọng điểm trong chiến lược "Cụm công nghiệp - năng lượng" (SEIC) của tập đoàn SK. Cốt lõi của SEIC là cung cấp nguồn điện ổn định thông qua nhà máy điện LNG, đồng thời tận dụng năng lực kinh doanh của tập đoàn trong các lĩnh vực như AI và chíp bán dẫn để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh công nghiệp.Thông qua dự án này, chiến lược của tập đoàn SK là hỗ trợ Việt Nam giải quyết tình trạng thiếu điện và hiện đại hóa công nghiệp, đồng thời đảm bảo nền tảng kinh doanh lâu dài.Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 2 năm ngoái, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won đã đề xuất ý tưởng này với Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tô Lâm. Vào tháng 8 cùng năm, khi Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm Hàn Quốc, hai bên đã tiếp tục thảo luận về việc hợp tác liên quan và đảm bảo được sự ủng hộ từ phía Chính phủ Việt Nam.Nhân cơ hội này, SK Innovation có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh LNG tại Việt Nam, đồng thời nâng quy mô danh mục LNG toàn cầu từ mức 6 triệu tấn/năm hiện tại lên 10 triệu tấn vào năm 2030 để vươn mình trở thành doanh nghiệp năng lượng toàn cầu.