Photo : YONHAP News

Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) ngày 19/2 (giờ địa phương) công bố ca khúc "APT." của Rosé (Blackpink) đã xuất sắc chiếm lĩnh vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng "Đĩa đơn toàn cầu" (Global Single Chart) năm 2025.Bảng xếp hạng Đĩa đơn toàn cầu của IFPI là chỉ số đo lường mức độ phổ biến của các ca khúc trên toàn thế giới trong một năm qua bằng cách quy đổi lượng tiêu thụ nhạc số và lượt tải xuống thành các đơn vị tiêu thụ để tính điểm. IFPI cho biết Rosé là nghệ sĩ đầu tiên ngoài khu vực Bắc Mỹ và châu Âu giành được ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng này.Trước đó, nam ca sĩ Psy là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng này với ca khúc "Gangnam Style". Các đại diện khác của Hàn Quốc như nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) (2020, 2021) và Jungkook (2024) cũng từng góp mặt vào bảng xếp hạng này nhưng chưa thể chạm đến vị trí số một.IFPI giải thích ca khúc "APT." chiếm lĩnh ngôi đầu nhờ sức hút toàn cầu duy trì trong thời gian dài. Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc có ca từ không phải tiếng Anh đứng đầu bảng "Đĩa đơn toàn cầu".Với thành tích trên, Bruno Mars, người hòa giọng cùng Rosé trong ca khúc "APT.", đã trở lại ngôi đầu bảng sau 14 năm kể từ bản hit "Just The Way You Are" (2011). Ngoài ra, bản song ca của anh với nữ ca sĩ Lady Gaga mang tên "Die With A Smile" cũng đứng ở vị trí thứ 4.Xếp ngay sau "APT." ở vị trí Á quân là ca khúc "Golden", nhạc phim chính thức (OST) của bộ phim hoạt hình Netflix "Thợ săn quỷ K-pop" (KPop Demon Hunters). Bên cạnh đó, một bản nhạc phim khác của tác phẩm này là "Soda Pop" cũng xếp thứ 13 trong danh sách.