Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tập trận gần vùng CADIZ

Photo : YONHAP News

Theo nhiều nguồn tin quân sự ngày 20/2 cho biết hơn 10 chiến đấu cơ F-16 của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã cất cánh từ căn cứ Osan ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) vào hôm 18/2 vừa qua để tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn tại không phận quốc tế trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc (còn gọi là Hoàng Hải).Cụ thể, các máy bay F-16 được cho là đã bay tới khu vực nằm giữa Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) và Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc (CADIZ), tức khu vực mà hai vùng này không chồng lấn lên nhau. Khi chiến đấu cơ của Mỹ tiến gần đến CADIZ, Trung Quốc đã điều chiến đấu cơ xuất kích. Hai bên đã có thời điểm đối đầu khá căng thẳng, nhưng được biết là không bên nào xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của nhau.Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là một ranh giới do mỗi quốc gia thiết lập để sớm nhận diện và ứng phó với máy bay quân sự tiếp cận không phận của nước mình, khác với khái niệm không phận, vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự khi bay vào ADIZ của nước khác phải nộp trước kế hoạch bay và thông báo vị trí khi tiến vào.Phía lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết đã thông báo trước cho quân đội Hàn Quốc về cuộc huấn luyện nhưng không giải thích cụ thể mục đích bay. Cũng có trường hợp trong các cuộc huấn luyện đơn phương của Mỹ mà không có sự tham gia của Không quân Hàn Quốc, kế hoạch và mục đích huấn luyện sẽ không được chia sẻ đầy đủ.Việc số lượng lớn máy bay của Không quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tiến hành huấn luyện độc lập gần CADIZ được đánh giá là hiếm thấy và động thái này của Washington được cho là mang tính chất răn đe Bắc Kinh. Trước đó, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú đã nhiều lần nhấn mạnh "tính linh hoạt chiến lược", lực lượng này không chỉ đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên mà còn đảm nhận vai trò kiềm chế Trung Quốc.Liên quan đến vụ việc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận các nội dung liên quan đến hoạt động quân sự của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.