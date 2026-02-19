Mức tăng khoản vay hộ gia đình tại Hàn Quốc quý IV/2025 giảm nhẹ

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố báo cáo sơ bộ về vay tín dụng hộ gia đình quý IV/2025. Theo đó, dư nợ tín dụng hộ gia đình tính đến cuối tháng 12 năm ngoái là 1.978,8 tỷ won (1.365,4 tỷ USD) và dư nợ khoản vay hộ gia đình trong quý vừa qua là 1.852,7 tỷ won (1.278,2 tỷ USD), tăng 11.100 tỷ won (7,6 tỷ USD) so với quý III/2025.Tín dụng hộ gia đình là chỉ số được tính bằng cách cộng tổng dư nợ các khoản vay hộ gia đình và khoản vay tín dụng bao gồm cả thanh toán qua thẻ tín dụng.Xét theo từng loại hình, các khoản vay thế chấp nhà ở tăng 7.300 tỷ won (5 tỷ USD) nhờ tác động từ các biện pháp ổn định thị trường bất động sản của Chính phủ, song mức tăng này đã thu hẹp so với mức tăng 12.400 tỷ won (8,5 tỷ USD) trong quý III/2025. Ngược lại, các khoản vay khác đã chuyển sang xu hướng tăng do tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại và các khoản vay từ công ty bảo hiểm gia tăng.Xét theo tổ chức cho vay, các ngân hàng ký gửi ghi nhận mức tăng 6.000 tỷ won (4,1 tỷ USD), thấp hơn so với quý trước (6,9 tỷ USD). Nguyên nhân là do mức tăng của vay thế chấp nhà ở giảm. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng tăng 4.100 tỷ won (2,8 tỷ USD) nhờ mức tăng mạnh hơn của vay thế chấp nhà ở, trong khi các tổ chức tài chính khác tăng 1.100 tỷ won (759 triệu USD) do mở rộng các khoản vay.Trong bối cảnh chi tiêu bằng thẻ tín dụng gia tăng vào cuối năm, dư nợ tín dụng bán hàng tăng lên mức 126.000 tỷ won (86,9 tỷ USD), tăng thêm 2.800 tỷ won (1,9 tỷ USD) so với quý III năm ngoái.