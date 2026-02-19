Trượt băng tốc độ vòng ngắn Hàn Quốc thu hoạch thêm ba huy chương Olympic

Photo : YONHAP News

Tại trận chung kết nội dung 1.500m nữ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn Olympic Milano Cortina 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu trượt băng Milano (Ý), hai vận động viên Kim Gil-li và Choi Min-jeong của Hàn Quốc đã lần lượt cán đích ở vị trí thứ nhất (2 phút 32 giây 076) và thứ hai (2 phút 32 giây 450), giành được huy chương vàng và bạc.Trước đó, tại trận chung kết nội dung tiếp sức 5.000m nam, các vận động viên Rim Jong-un, Hwang Dae-heon, Lee Jeong-min và Lee Jun-seo đã đạt thành tích 6 phút 52 giây 239, xếp sau đội tuyển Hà Lan (6 phút 51 giây 847) để mang về tấm huy chương bạc quý giá.Với ba huy chương trong ngày thi đấu cuối cùng của môn trượt băng tốc độ vòng ngắn, Hàn Quốc hiện sở hữu 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, tạm thời đứng thứ 13 toàn đoàn (tính đến 10 giờ sáng 21/2 giờ Hàn Quốc), tăng hai bậc trên bảng tổng sắp huy chương so với ngày hôm trước.Sau khi góp công lớn vào chức vô địch nội dung tiếp sức 3.000m nữ, Kim Gil-li tiếp tục giành thêm huy chương vàng ở nội dung cá nhân, trở thành vận động viên đầu tiên của đoàn thể thao Hàn Quốc giành cú đúp huy chương vàng tại kỳ đại hội lần này. Nếu tính cả huy chương đồng nội dung 1.000m nữ, cô đã gặt hái tổng cộng 3 huy chương.Vốn là nhà vô địch nội dung 1.500m nữ tại Olympic PyeongChang 2018 và Olympic Bắc Kinh 2022, Choi Min-jeong đã lỡ hẹn với kỷ lục ba lần vô địch liên tiếp ở nội dung cá nhân sau khi để thua đàn em Kim Gil-li trong gang tấc, nhưng cô vẫn giành được tấm huy chương bạc đầy ý nghĩa tại đại hội lần này.Đặc biệt, Choi Min-jeong đã nâng tổng số huy chương Olympic lên con số 7 (4 vàng, 3 bạc), chính thức vượt qua các huyền thoại Jin Jong-oh (bắn súng), Kim Soo-nyung (bắn cung) và Lee Seung-hoon (trượt băng tốc độ) cùng có 6 huy chương (tính cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông).Trong khi đó, đội tuyển trượt băng tốc độ vòng ngắn nam mặc dù chưa thể lấy lại ngôi vương nội dung tiếp sức sau 20 năm kể từ Thế vận hội Torino 2006, nhưng họ vẫn có màn "nước rút bạc" ấn tượng lần thứ hai liên tiếp sau Olympic Bắc Kinh 2022.