Olympic mùa đông Milano Cortina 2026 chính thức khép lại 17 ngày tranh tài

Photo : YONHAP News

Lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 đã diễn ra vào ngày 23/2 (giờ Hàn Quốc) tại đấu trường Verona (Ý), chính thức khép lại sau 17 ngày tranh tài sôi nổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic được tổ chức theo hình thức “phân tán” tại 4 địa điểm.Thế vận hội lần này có sự tham gia của khoảng 2.900 vận động viên đến từ Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) của 92 quốc gia. Các vận động viên ở tại 6 Làng vận động viên và thi đấu phân tán tại 4 địa điểm.Đoàn thể thao Hàn Quốc gồm 130 thành viên, trong đó có 71 vận động viên, đã kết thúc kỳ Thế vận hội với thành tích 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 13 toàn đoàn. Dù không đạt được mục tiêu đề ra là lọt vào Top 10 bảng tổng sắp huy chương nhưng Hàn Quốc vẫn tăng một bậc so với vị trí thứ 14 tại Olympic Bắc Kinh 2022, đạt được "thành công một nửa".Cụ thể, Hàn Quốc đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở môn sở trường truyền thống là trượt băng tốc độ vòng ngắn, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong đó, "nhà vô địch hai nội dung" Kim Gil-li là điểm sáng nổi bật của đội tuyển. Ở môn trượt ván tuyết, vận động viên Choi Ga-on đã tạo nên "câu chuyện vàng" đầy cảm xúc ở nội dung lòng máng (Halfpipe) nữ, giúp đoàn thể thao Hàn Quốc giành thêm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đạt được thành tựu trên mặt trận ngoại giao thể thao. Cụ thể, Chủ tịch Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) Kim Jae-youl đã đắc cử trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), cơ quan chủ trì các quyết định quan trọng của IOC. Vận động viên huyền thoại nội dung trượt băng lòng máng (Bobsleigh) Won Yun-jong đứng đầu cuộc bầu chọn Ủy viên vận động viên mới của IOC với nhiệm kỳ 8 năm.Lễ bế mạc Olympic mùa đông Milano Cortina 2026 mở đầu bằng chương trình biểu diễn với chủ đề opera Ý. Đoàn thể thao của các nước lần lượt tiến vào sân vận động và cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội cuối cùng. Sau đó, cờ Olympic được bàn giao cho địa điểm đăng cai tiếp theo là dãy Alps của Pháp, quốc kỳ Pháp được kéo lên và các vận động viên cùng nhau hẹn gặp lại tại Thế vận hội mùa đông Alps sau 4 năm nữa. Cuối cùng, ngọn đuốc đã thắp sáng Milano và Cortina d'Ampezzo được dập tắt, khép lại hành trình 17 ngày của kỳ đại hội.