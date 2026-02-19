Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran khuyến cáo công dân nhanh chóng xuất cảnh

Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 22/2, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran cho biết gần đây, nhiều phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về căng thẳng trong khu vực đang leo thang nhanh chóng do khả năng Mỹ tấn công Iran và những cảnh báo trả đũa của Teheran.Đại sứ quán đề nghị công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran nếu không có việc cấp bách cần nhanh chóng xuất cảnh, những công dân đang có kế hoạch du lịch thì hủy hoặc hoãn chuyến đi. Đại sứ quán nhấn mạnh nếu tình hình xấu đi nhanh chóng, các chuyến bay dân sự sẽ có thể bị gián đoạn. Do đó, công dân nên xuất cảnh ngay khi các chuyến bay vẫn còn đang hoạt động.Hiện tại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang ban bố cảnh báo du lịch cấp độ 3 (khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch) đối với toàn bộ khu vực Iran. Đại sứ quán lưu ý tình hình an ninh tại Iran có thể thay đổi đột ngột. Công dân đang lưu trú tại Iran cần chú ý đến tin tức truyền thông cũng như thông báo an toàn từ Đại sứ quán, đặc biệt giữ an toàn cá nhân.