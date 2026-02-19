Blackpink trở thành nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới cán mốc 100 triệu người đăng ký trên YouTube

Photo : YONHAP News

Vào ngày 21/2, nền tảng YouTube công bố nhóm nhạc nữ Blackpink của Hàn Quốc là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới sở hữu kênh chính thức đạt ngưỡng 100 triệu người đăng ký. Kênh YouTube của Blackpink được lập vào tháng 6/2016. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh đã đăng tải tổng cộng 648 video.Để kỷ niệm "khoảnh khắc phi thường" này, YouTube đã trao tặng "nút kim cương đỏ" (Red Diamond Creator Award) được thiết kế riêng cho Blackpink.YouTube đánh giá bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ và kỹ năng trình diễn áp đảo, Blackpink đã chinh phục khán giả toàn cầu và liên tục nhận được sự tán dương trên nền tảng thông qua các bản "siêu hit" liên tiếp.Cho tới nay, Blackpink đã sở hữu tổng cộng 9 video ca nhạc (MV) đạt trên 1 tỷ lượt xem trên YouTube, như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love. Ngoài ra, nhóm còn sở hữu ba tác phẩm nằm trong Top 10 video ca nhạc có lượt xem cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi phát hành.Ông Lyor Cohen, Giám đốc âm nhạc toàn cầu của Google và YouTube, nhấn mạnh hành trình đạt 100 triệu người đăng ký của Blackpink thực sự mang tính lịch sử, là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc giữa Blackpink và người hâm mộ, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng độc tôn của nhóm trên sàn diễn thế giới.