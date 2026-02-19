Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 1 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 23/2 công bố kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 1/2026 đạt 43,5 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục xét riêng trong khoảng thời gian này. Nếu tính theo số ngày làm việc thực tế, kim ngạch xuất khẩu đạt bình quân 3,35 tỷ USD/ngày, tăng mạnh 47,3%.Tính theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng đột biến 134,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng của chíp bán dẫn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cũng tăng thêm 16,4%, chiếm 34,7%.Kim ngạch xuất khẩu thiết bị ngoại vi máy tính cũng tăng 129,2%. Cơ quan Hải quan giải thích kết quả này nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của mặt hàng ổ cứng thể rắn (SSD), linh kiện quan trọng cho các trung tâm dữ liệu. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 26,6%; phụ tùng ô tô và thiết bị chính xác cũng lần lượt giảm 20,7% và 18,6%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 30,8%, Mỹ tăng 21,9%, Việt Nam tăng 17,6%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 11,4% và Đài Loan tăng mạnh 76,4%. Tổng tỷ trọng xuất khẩu của ba thị trường đứng đầu bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, chiếm 47,5%, tăng nhẹ so với mức 47,1% của cùng kỳ năm ngoái.Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 1 đạt 38,6 tỷ USD, tăng 11,7%. Trong đó, nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 19,2% và thiết bị sản xuất chíp bán dẫn tăng 28,5%, trong khi các loại máy móc giảm 6%. Nhập khẩu từ Trung Quốc (tăng 38,6%), EU (tăng 10,5%), Việt Nam (tăng 32,4%) và Đài Loan (tăng 8,5%) đều ghi nhận tăng trưởng, riêng nhập khẩu từ Mỹ giảm 3,2%.Cán cân thương mại trong cùng giai đoạn này ghi nhận mức thặng dư 4,9 tỷ USD.