Bắt đầu mở đặt vé buổi biểu diễn của BTS tại Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Buổi biểu diễn miễn phí mang tên "BTS Comeback Live: Arirang" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) dự kiến diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở Seoul vào ngày 21/3 tới sẽ bắt đầu mở cổng đặt vé từ 8 giờ tối ngày 23/2 trên hệ thống NOL Ticket. Đây là sân khấu quảng bá album mới của BTS sau 3 năm 9 tháng vắng bóng, do đó dự kiến sẽ là một cuộc cạnh tranh giành vé vô cùng khốc liệt.Các vị trí có thể đặt vé bao gồm khu vực đứng (standing) nằm ở phía ngoài cùng bên phải tính từ hướng nhìn lên sân khấu chính, và khu vực ghế ngồi được bố trí từ phía sau đó kéo dài đến trước tượng tướng quân Yi Sun-shin.Riêng khu vực đứng bao quanh sân khấu phụ sẽ được dành riêng cho 2.000 khán giả may mắn được lựa chọn từ những người đã đặt mua trước album chính thức thứ 5 của BTS và đăng ký tham gia sự kiện. Đối với các khu vực ghế ngồi, tầm nhìn sẽ có thể bị hạn chế do dàn dựng sân khấu và các cấu trúc an toàn. Khán giả tại các khu vực này sẽ theo dõi buổi biểu diễn thông qua màn hình LED cỡ lớn.Mỗi người chỉ được phép đặt tối đa một vé, và người mua sẽ phải tự thanh toán thêm chi phí dịch vụ đặt vé.