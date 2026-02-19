Chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng tốc khôi phục thuế quan

Photo : KBS News

Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh tốc độ khôi phục các mức thuế quan cao nhằm đối phó với phán quyết của Tòa án tối cao liên bang Mỹ về tính bất hợp pháp của chính sách thuế đối ứng.Washington khẳng định các đối tác thương mại hiện chưa yêu cầu Mỹ tái đàm phán, đồng thời bày tỏ lập trường sẽ sử dụng các quyền hạn khác của Tổng thống không liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao.Lãnh đạo Nhà Trắng giải thích rằng ngay cả sau khi có phán quyết của Tòa án tối cao liên bang, các đối tác thương mại của Mỹ vẫn có ý định duy trì hiệp định thương mại đã ký kết với Washington. Ông Trump cũng nhấn mạnh Tòa án tối cao chỉ ra phán quyết rằng Chính phủ Mỹ không thể áp thuế dựa trên Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), trong khi Tổng thống vẫn còn những quyền hạn khác.Vào ngày 20/2 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã tuyên bố áp mức thuế toàn cầu 10% dựa theo Điều 122 Đạo luật Thương mại, và ngay ngày hôm sau đã tăng mức này lên 15%. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng biện pháp này chỉ có hiệu lực tối đa trong 150 ngày, sau đó phải được Quốc hội phê chuẩn.Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent giải thích nếu Chính phủ Mỹ tiến hành điều tra thương mại với các đối tác thương mại thông qua các đạo luật khác trong thời gian tới thì mức thuế quan sẽ giữ nguyên không đổi. Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer cũng cho biết đang xem xét các hành vi thương mại bất công bằng của các quốc gia đối tác. Hiện tại, Mỹ đã bắt đầu điều tra Brazil và Trung Quốc theo Điều 301 Đạo luật Thương mại, khẳng định sẽ duy trì được vị thế trên bàn đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sắp tới.Tuy nhiên, ngay cả khi tìm được phương án pháp lý để khôi phục thuế quan, ông Trump vẫn sẽ phải đối mặt với gánh nặng dư luận trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới. Nội bộ đảng cầm quyền Cộng hòa của Mỹ đang bắt đầu có ý kiến hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao liên bang, trong khi truyền thông Mỹ thì dự báo rằng mức "thuế quan toàn cầu" chưa từng có tiền lệ này cũng sẽ vướng vào các cuộc chiến pháp lý.