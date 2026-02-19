Seoul khẳng định tiếp tục tham vấn với Washington về thuế quan sau phán quyết của Tòa án Mỹ

Photo : YONHAP News

Sau phán quyết của Tòa án tối cao liên bang Mỹ kết luận chính sách thuế đối ứng của Chính phủ Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan đã triệu tập cuộc họp đối sách thứ hai vào sáng ngày 23/2.Trước đó, Bộ Công nghiệp ngày 21/2 đã tổ chức cuộc họp khẩn của ngay sau phán quyết của Tòa án tối cao liên bang Mỹ. Cuộc họp lần này được mở rộng thành cuộc họp đối sách công-tư với sự tham gia của các tổ chức kinh tế, hiệp hội các ngành công nghiệp chủ chốt như pin, chíp bán dẫn, thép, và các Bộ ngành hữu quan Chính phủ.Mục đích của cuộc họp là xây dựng đối sách khi Chính phủ Mỹ bắt đầu khôi phục thuế quan thông qua các biện pháp thay thế như tăng mức thuế chung toàn cầu thay vì thuế đối ứng. Chính phủ nhận định rằng nếu mức thuế toàn cầu 15% được áp dụng đồng loạt, những thay đổi trong năng lực cạnh tranh về giá và môi trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc là điều khó tránh khỏi.Bộ trưởng Kim nhận định chính sách thuế quan của Mỹ trong tương lai có thể sẽ được triển khai một cách quyết liệt thông qua nhiều phương thức thay thế khác nhau. Trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích quốc gia, Chính phủ sẽ duy trì tham vấn trên tinh thần hợp tác với phía Mỹ để giảm thiểu tác động đến các doanh nghiệp trong nước.Chính phủ quyết định duy trì kế hoạch đầu tư vào Mỹ quy mô 350 tỷ USD căn cứ theo thỏa thuận thuế quan Hàn-Mỹ đạt được vào năm ngoái. Hiện tại, quá trình lựa chọn các dự án đầu tư cụ thể cũng như các quy trình liên quan cũng đang được xúc tiến một cách thuận lợi. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường cơ chế hợp tác công-tư, cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp; đồng thời rà soát chặt chẽ các động thái về biện pháp thuế quan bổ sung của Mỹ cũng như xu hướng ứng phó của các quốc gia lớn.Mặt khác, Bộ Tài chính và kinh tế Hàn Quốc cùng ngày cũng tổ chức cuộc họp rà soát thị trường với sự tham dự của Ngân hàng trung ương (BOK) và Ủy ban Giám sát tài chính (FSC). Các quan chức tham gia cuộc họp đánh giá tác động từ phán quyết của Tòa án tối cao liên bang Mỹ lên thị trường tài chính toàn cầu còn hạn chế, song thống nhất ý kiến rằng những yếu tố bất ổn từ bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hệ thống giám sát thị trường 24/24 giờ, phản ứng nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.Trước đó, ngay sau khi Tòa án tối cao liên bang Mỹ ra phán quyết chính sách thuế đối ứng mà Chính phủ Mỹ áp với các đối tác toàn cầu là bất hợp pháp, Tổng thống Trump đã ban hành Sắc lệnh đánh thuế toàn cầu 10%, viện dẫn căn cứ là Điều 122 Đạo luật Thương mại. Một ngày sau, ông Trump lại công bố nâng thuế toàn cầu lên 15%.