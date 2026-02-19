Ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/2 đưa tin tại ngày họp thứ 4 diễn ra một ngày trước, Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 đã thông qua nghị quyết tán thành đề xuất bầu lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục giữ chức vụ cao nhất của đảng là Tổng Bí thư.Nghị quyết đánh giá ông Kim đã xây dựng được một lực lượng vũ trang cách mạng có khả năng đối phó chủ động với mọi mối đe dọa xâm lược và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hình thức chiến tranh. Giữa những thách thức nghiêm trọng của lịch sử, năng lực răn đe chiến tranh của miền Bắc với nòng cốt là lực lượng hạt nhân đã được nâng cao vượt bậc.Điều lệ đảng Lao động Bắc Triều Tiên quy định tại mỗi kỳ Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần, đảng sẽ tiến hành bầu ra Tổng Bí thư, người đại diện cho đảng và tổ chức lãnh đạo toàn đảng.Chức danh lãnh đạo cao nhất của ông Kim Jong-un đã thay đổi từ Bí thư thứ nhất trong giai đoạn đầu cầm quyền sang chức Chủ tịch tại Đại hội đảng lần thứ 7 năm 2016, và trở lại thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 8 năm 2021.Mặt khác, trong phần phát biểu đề xuất về việc bầu Tổng Bí thư, Bí thư đảng Lao động Ri Il-hwan tuyên bố đã đến thời đại mà Bắc Triều Tiên không cần phải thảo luận về việc ưu tiên quốc phòng hay kinh tế, đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho những mưu đồ sai lầm của các thế lực thù địch nhằm tiêu diệt và nô dịch miền Bắc. Nội dung này được phân tích là nhằm khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã đạt được bước tiến kinh tế song song với việc liên tục củng cố sức mạnh hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.Quan chức này còn nhấn mạnh thêm rằng quyết định lịch sử của lãnh đạo Kim Jong-un là hoàn toàn đúng đắn, đó là không đánh đổi hạt nhân để đổi lấy sự cải thiện đời sống kinh tế.