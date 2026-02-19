Photo : YONHAP News

Gần đây, Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc đã treo tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ tiếng Nga "Chiến thắng là của chúng ta" trước tòa nhà đại sứ (quận Jung, Seoul), trước bối cảnh ngày 24/2 tới là tròn 4 năm kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan ngại tới phía Đại sứ quán nhưng tấm biểu ngữ này vẫn chưa được gỡ bỏ.Khẩu hiệu trên từng được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến II. Tuy nhiên, trong tình hình xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm, việc xuất hiện thông điệp như vậy làm dấy lên tranh cãi vì có thể gợi liên tưởng đến cuộc chiến hiện nay. Có ý kiến cho rằng việc cơ quan đại diện ngoại giao của một nước không gỡ bỏ tấm biểu ngữ, dù Chính phủ nước sở tại đã bày tỏ quan ngại, có thể bị hiểu là hành động nhắm vào một quốc gia cụ thể và bị xem là hành vi thiếu phù hợp về mặt ngoại giao.Chính phủ Hàn Quốc từ trước đến nay vẫn giữ lập trường nhất quán về việc Nga xâm lược Ukraine là hành vi bất hợp pháp. Seoul cũng kêu gọi Matxcơva và Bình Nhưỡng ngừng hợp tác quân sự do đây là hành vi vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng bảo an, cũng như là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Hàn Quốc.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc hiện khó có thể cưỡng chế tháo dỡ tấm biểu ngữ này theo Công ước Vienna quy định về tính bất khả xâm phạm của trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao.