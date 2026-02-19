Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/2 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc, nhất trí nâng tầm quan hệ hợp tác song phương lên "đối tác chiến lược".Tại buổi họp báo chung sau đó, Tổng thống Lee đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh cùng ngày là một cột mốc lịch sử, đánh dấu bước nhảy vọt mới trong quan hệ hữu nghị song phương. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định "Kế hoạch hành động 4 năm Hàn-Brazil" vừa được thông qua sẽ trở thành lộ trình chiến lược, định hướng quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến giao lưu dân sự.Về kinh tế, Tổng thống Lee cho biết hai nước đã đạt được sự đồng thuận trong việc mở rộng hợp tác đôi bên cùng có lợi; nhất trí sớm tái khởi động đàm phán hiệp định thương mại giữa Hàn Quốc và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Hai bên cam kết xây dựng khung pháp lý thực thi hợp tác thông qua việc ký kết 10 bản ghi nhớ và thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, y tế, công nghệ nông nghiệp. Ngoài ra, ông Lee cũng đề cập đến kế hoạch mở rộng hợp tác với Brazil sang các ngành công nghiệp mũi nhọn trong tương lai như hàng không vũ trụ và quốc phòng.Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận chặt chẽ về các vấn đề nóng của khu vực và thế giới, đồng thời cam kết cùng nhau bảo vệ hòa bình bán đảo Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung.Tổng thống đánh giá cao vai trò tiên phong của Brazil dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Lula trong các vấn đề biến đổi khí hậu và chủ nghĩa đa phương. Hai bên cùng chia sẻ quan điểm rằng sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc có tác động lan tỏa đến hòa bình của toàn nhân loại. Tổng thống Lee đã chia sẻ với người đồng cấp Brazil về quyết tâm nối lại đối thoại, hợp tác liên Triều, mở ra một tương lai cùng chung sống hòa bình và thịnh vượng giữa hai miền Nam-Bắc.Lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này của lãnh đạo Brazil sẽ thắt chặt tình hữu nghị giữa người dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác sản xuất nội dung số.Cuối cùng, Tổng thống một lần nữa hoan nghênh chuyến thăm của ông Lula, bày tỏ mong muốn sớm gặp lại lãnh đạo Brazil để tiếp tục thảo luận một cách hiệu quả hơn về các nội dung đã trao đổi cùng ngày.