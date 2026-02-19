Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Nội các của Nhật Bản Furukawa Naoki ngày 22/2 đã có mặt tại sự kiện "Ngày Takeshima" được tổ chức tại thành phố Matsue, tỉnh Shimane và tiếp tục khẳng định đảo Takeshima xét về mặt lịch sử lẫn theo luật pháp quốc tế, đây rõ ràng là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản. Takeshima là cái tên mà người Nhật Bản gọi đảo Dokdo của Hàn Quốc.Quan chức này cho rằng Seoul đang tiếp tục chiếm đóng Takeshima bằng các biện pháp cứng rắn, quy kết đây là hành vi chiếm đóng bất hợp pháp, không có bất kỳ cơ sở nào theo luật pháp quốc tế và tuyệt đối không thể chấp nhận. Ông này nói thêm Chính phủ Tokyo sẽ dốc toàn lực, giữ thái độ kiên quyết để truyền đạt rõ ràng lập trường của mình tới Seoul và sẽ tiếp tục kiên trì ứng phó trong thời gian tới.Từ năm 2013 đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã cử quan chức cấp Thứ trưởng tham dự sự kiện "Ngày Takeshima" trong 14 năm liên tiếp. Trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do vào năm ngoái, Thủ tướng Takaichi Sanae từng đề cập khả năng cử một Bộ trưởng tham dự sự kiện này. Song Chính phủ Nhật Bản vẫn duy trì thông lệ cũ là cử quan chức cấp Thứ trưởng tới sự kiện do cân nhắc tới xu hướng cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.Vào tháng 3/2005, tỉnh Shimane, địa phương nằm ở phía Tây đảo Honshu của Nhật Bản, đã chỉ định ngày 22/2 hàng năm là "Ngày Takeshima", nhân dịp 100 năm Nhật Bản đơn phương tuyên bố sáp nhập đảo Dokdo vào đơn vị hành chính của nước này vào năm 1905.Liên quan đến sự việc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/2 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản lặp lại những tuyên bố chủ quyền phi lý đối với đảo Dokdo và một lần nữa nghiêm khắc yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức sự kiện "Ngày Takeshima".Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đảo Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc một cách rõ ràng về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải dừng ngay các tuyên bố vô lý về chủ quyền đảo Dokdo cũng như cần phải nhìn nhận lịch sử với thái độ khiêm nhường.Bộ Ngoại giao cùng ngày cũng đã triệu tập Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Matsuo Hirotaka để bày tỏ lập trường phản đối liên quan đến sự kiện.