Hàn Quốc phát cảnh báo đối phó cháy rừng cấp độ 2 tại tỉnh Nam Gyeongsang

Photo : YONHAP News

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc vào lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 22/2 đã phát cảnh báo đối phó cháy rừng cấp độ 2 với vụ cháy rừng xảy ra một ngày trước đó tại xã Macheon, huyện Hamyang, tỉnh Nam Gyeongsang vẫn đang tiếp diễn sang ngày thứ ba. Đây là vụ cháy rừng lớn đầu tiên xảy ra trong năm nay tại Hàn Quốc với diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi đám cháy đã vượt quá 100 héc-ta.Bên cạnh đó, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đã ban lệnh huy động lực lượng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời điều động thiết bị chữa cháy từ các khu vực tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Bắc Jeolla đến hỗ trợ.Tính đến 2 giờ chiều ngày 23/2, tỷ lệ khống chế đám cháy đạt 83%, diện tích chịu ảnh hưởng ước tính là 232 héc-ta. Tỷ lệ khống chế từng chỉ ở mức 56% trong đêm do gió mạnh và địa hình hiểm trở nhưng Cơ quan Lâm nghiệp đã huy động khoảng 100 phương tiện và hơn 700 nhân lực để dốc toàn lực dập lửa, đặc biệt tập trung bảo vệ các khu dân cư gần hiện trường.Hiện có khoảng 160 người dân của 4 ngôi làng đã được sơ tán tới Nhà thi đấu Eoullim ở xã Yurim (huyện Hamyang, tỉnh Nam Gyeongsang). Cơ quan này cho biết do gió đã dịu hơn so với hôm 22/2 nên khả năng đám cháy lan sang Vườn quốc gia núi Jiri (Trí Dị) hoặc các khu vực lân cận hiện ở mức thấp.Theo thông tin từ Cơ quan Lâm nghiệp, trong cuối tuần vừa qua đã có 24 trường hợp cháy rừng trên toàn quốc.