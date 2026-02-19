Sở Giáo dục tỉnh Gangwon thu hút được 4 du học sinh Việt Nam bậc trung học phổ thông

Photo : KBS News, SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION

Sở Giáo dục tỉnh Gangwon ngày 23/2 cho biết 4 học sinh Việt Nam dự kiến nhập học tại Trường trung học phổ thông Meister năng lượng Hàn Quốc năm học 2026 đã nhập cảnh vào Hàn Quốc thông qua sân bay quốc tế Incheon.Đợt nhập học này là thành quả đầu tiên từ dự án thu hút du học sinh nước ngoài mà Sở Giáo dục tỉnh triển khai. Trước đó, Sở Giáo dục tỉnh Gangwon đã tổ chức buổi hội thảo tại địa phương và tiến hành quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng, với sự hợp tác từ Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam.Các em học sinh nhập học đợt này sẽ tham gia chương trình định hướng và thích nghi với môi trường học tập mới trong tháng 2, sau đó chính thức nhập học vào đầu tháng 3 tới, bắt đầu chương trình đào tạo chính quy tại Trường trung học phổ thông Meister năng lượng Hàn Quốc.Sở Giáo dục tỉnh sẽ triển khai nhiều chương trình giúp các em thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc, đào tạo về hiểu biết văn hóa, trải nghiệm văn hóa địa phương, cũng như chương trình hỗ trợ chuyên sâu về tiếng Hàn.Đại diện Sở Giáo dục tỉnh Gangwon cho biết sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng hiệu quả từ đợt nhập học lần này, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các chương trình dành cho du học sinh nước ngoài trong tương lai.