Hai đảng lớn Hàn Quốc tiếp tục bất đồng trước thềm bầu cử địa phương ngày 3/6

Tính đến ngày 23/2, chỉ còn 100 ngày nữa là tới cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6 tại Hàn Quốc.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành coi cuộc bầu cử địa phương sắp tới mang tính chất là sự phán xét của cử tri với thế lực nổi loạn trong chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đảng cầm quyền còn tuyên bố sẽ thông qua theo kế hoạch "ba dự luật cải cách tư pháp" gồm dự luật về tội danh bóp méo luật pháp, dự thảo nâng số lượng thẩm phán Tòa án tối cao và dự thảo luật cho phép người dân có thể khiếu nại về bản án của Tòa án thường lên Tòa án Hiến pháp.Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng đề nghị phe đối lập hợp tác để thông qua suôn sẻ các dự luật dân sinh như dự luật sửa đổi Luật Thương mại lần thứ ba, Luật Trợ cấp trẻ em và Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ. Trước việc phe đối lập phản đối và ám chỉ sẽ tiến hành tranh luận không giới hạn (filibuster), đảng này chỉ trích đây là hành động cản trở các dự luật dân sinh.Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã tập trung nêu bật trách nhiệm của Chính phủ và đảng cầm quyền trong các vấn đề kinh tế và an ninh trước thềm cuộc bầu cử địa phương. Đảng này cho rằng Tổng thống Lee Jae Myung nên ưu tiên giải quyết vấn đề thuế quan trước, trong bối cảnh ông Lee gần đây liên tục đăng tải thông điệp liên quan đến vấn đề bất động sản trên mạng xã hội. Ngoài ra, đảng đối lập phản bác việc Chính phủ nhấn mạnh thành quả kinh tế dựa trên đà tăng của thị trường chứng khoán gần đây. Thay vào đó, khi nhìn vào các chỉ số việc làm thì tình hình hiện tại không hề khả quan.Đảng này coi các dự luật cải cách tư pháp của đảng cầm quyền là "những đạo luật phá hoại trật tự tư pháp" và tuyên bố sẽ huy động mọi biện pháp để ngăn chặn nếu phía đảng cầm quyền tìm cách thông qua các dự luật trên tại phiên họp toàn thể Quốc hội.