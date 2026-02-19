Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ tới Hàn Quốc thảo luận về việc thúc đẩy đầu tư

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 23/2, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cho biết Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham, nhân vật thân cận của Ngoại trưởng Marco Rubio, đang có chuyến công tác tới Seoul.Được biết, Cố vấn Needham đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, trao đổi ý kiến về bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ mà hai nước công bố hồi tháng 11 năm ngoái.Tiếp đó, ông này đã có cuộc gặp với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-hye để thảo luận về việc triển khai sớm các nội dung chính trong bản tóm lược chung, đồng thời trao đổi về vấn đề đẩy nhanh gói đầu tư của Seoul vào Washington.Đại sứ quán Mỹ cho biết mục đích chuyến thăm lần này của Cố vấn Needham là nhằm thảo luận với các quan chức phía Hàn Quốc để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, đồng thời thúc đẩy quyết tâm chung của hai bên về thịnh vượng và an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Cố vấn Needham từng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng cho ông Rubio khi Ngoại trưởng còn là Thượng nghị sĩ, và vẫn tiếp tục giữ vai trò này sau khi ông Rubio nhậm chức Ngoại trưởng.Việc một nhân vật có thể đại diện cho ý chí của Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Hàn Quốc được phân tích là nhằm chuyển yêu cầu tới phía Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ các khoản đầu tư sang Mỹ. Ngoài ra, chuyến thăm này cũng được cho là nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận trong lĩnh vực an ninh giữa hai bên.Mặc dù chuyến thăm Hàn Quốc của phái đoàn quan chức cấp chuyên viên Mỹ phụ trách thảo luận về lĩnh vực an ninh đang được xúc tiến tổ chức vào cuối tháng này, nhưng các thông tin liên quan như việc lựa chọn trưởng đoàn đàm phán vẫn chưa được phía Mỹ công bố.