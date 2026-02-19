Liên quân Hàn-Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để cuộc tập trận FS diễn ra theo đúng kế hoạch

Photo : KBS News

Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/2, Trưởng phòng truyền thông thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Jang Do-young cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang trao đổi chặt chẽ về thời điểm, quy mô và hình thức thực hiện cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (Freedom Shield; FS).Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeong Bit-na cũng nhấn mạnh cuộc tập trận FS sẽ được triển khai theo kế hoạch là vào tháng 3, cho biết cuộc tập trận lần này sẽ tập trung vào việc kiểm chứng năng lực vận hành đầy đủ của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, nhằm phục vụ mục tiêu chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc ở nhiệm kỳ hiện tại.Trước đó vào ngày 22/2, một số hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự cho biết Seoul và Washington đã lùi lịch họp báo chung về cuộc tập trận "Lá chắn tự do", vốn dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới, để tiếp tục trao đổi và điều chỉnh thêm. Nguyên nhân được cho là do bất đồng xung quanh quy mô của các nội dung huấn luyện cơ động ngoài trời.Một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Hàn Quốc được cho là đã quyết định phân bổ các cuộc huấn luyện cơ động ngoài trời chung Hàn-Mỹ trong suốt cả năm, đồng thời tìm cách cắt giảm cả nội dung huấn luyện ngoài trời trong kế hoạch tập trận FS hiện tại. Trong khi đó, phía Mỹ được cho là không tích cực với đề xuất thu hẹp quy mô tập trận, trong bối cảnh một phần binh lực và trang thiết bị tăng cường đã được triển khai tới Hàn Quốc."Lá chắn tự do" là cuộc tập trận liên quân mang tính phòng thủ, giả định tình huống chiến tranh tổng lực trên bán đảo Hàn Quốc, thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Bắc Triều Tiên luôn đưa ra phản ứng mạnh mẽ bằng việc chỉ trích cuộc tập trận FS, với sự tham gia quy mô lớn của binh lực Hàn-Mỹ, là "tập trận xâm lược miền Bắc".