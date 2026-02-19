Tất cả hãng hàng không Hàn Quốc cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay

Photo : YONHAP News

Hãng hàng không T'way Air (Hàn Quốc) ngày 20/2 cho biết từ ngày 23/2 sẽ cấm hành vi sạc pin dự phòng hoặc dùng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác trên máy bay.Trong trường hợp cần sạc thiết bị điện tử, hành khách được hướng dẫn sử dụng ổ cắm điện tại ghế ngồi. Với những dòng máy bay không có cổng sạc, hành khách được khuyến cáo sạc đầy thiết bị trước khi lên máy bay.Hành khách vẫn được phép mang pin sạc dự phòng lên khoang máy bay, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa chập mạch như dán băng cách điện lên các đầu cực hoặc để từng pin riêng lẻ trong túi nilon hay túi cá nhân và pin phải được bảo quản ở nơi dễ quan sát, như chỗ để đồ mặt sau của ghế phía trước.Với việc hãng hàng không T'way Air cũng cấm sử dụng pin sạc dự phòng, toàn bộ 11 hãng hàng không nội địa tại của Hàn Quốc hiện đã áp dụng quy định cấm hoàn toàn sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay. Trước đó, hãng hàng không Eastar Jet đã thí điểm cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay từ tháng 10/2025, tiếp theo là hãng hàng không Jeju Air. Các hãng hàng không thuộc Tập đoàn Hanjin như Korean Air cũng áp dụng biện pháp này từ tháng 1 vừa qua. Ngoài ra, hai hãng hàng không khác của Hàn Quốc là Air Premia và Aero K cũng đã cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay kể từ ngày 1/2.Nhiều hãng hàng không đã siết chặt quy định mang pin sạc dự phòng lên máy bay sau vụ cháy pin sạc dự phòng xảy ra vào tháng 1 năm ngoái trên một máy bay chở khách của hãng hàng không Air Busan, đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế Gimhae, khiến thân máy bay bị thiêu rụi. Gần đây, các sự cố tương tự cũng liên tiếp xảy ra trong và ngoài nước.