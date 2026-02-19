Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 24/2 thông báo đã nâng cấp nền tảng dữ liệu lớn chuyên biệt "Korea Tourism Data Lab", tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu mới nhằm mở rộng phạm vi phân tích.Theo đó, thông qua thuyết minh viên AI mới, hệ thống sẽ tự động phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ. Không chỉ cung cấp các con số thống kê đơn thuần, nền tảng còn đưa ra phân tích phỏng đoán nguyên nhân và các gợi ý chiến lược thực tế.KTO cho biết bản nâng cấp giúp chính quyền địa phương và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế nhờ khả năng nắm bắt chi tiết xu hướng tiêu dùng du lịch theo khu vực của người dân trong nước (qua dữ liệu phiếu mua hàng địa phương và thanh toán điện tử), cũng như tỷ trọng chi tiêu của khách quốc tế theo quốc tịch và vùng miền.Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp dịch vụ phân tích mạng xã hội về văn hóa Hàn Quốc (K-culture), cho phép theo dõi lượng thảo luận theo quốc gia và từ khóa liên quan đến trải nghiệm làn sóng văn hoá Hàn Quốc (Hallyu) của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc.