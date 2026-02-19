Bà Kim Yo-jong được thăng chức tại Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng ngày 24/2 đưa tin tại Hội nghị toàn thể mở rộng Đại hội đảng Lao động diễn ra một ngày trước, Ban chấp hành trung ương đảng khóa IX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ Chính trị và bổ nhiệm Chủ tịch các Ủy ban.Trong đó, bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, được thăng chức từ Phó Chủ tịch lên Chủ tịch. Tuy nhiên, lĩnh vực chuyên môn cụ thể mà bà này phụ trách chưa được công bố. Chức vụ trước đó của bà Kim là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền.Về nhân sự Ban Thường vụ Bộ Chính trị, bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-un còn gồm Thủ tướng Pak Thae-song và Bí thư Jo Yong-won, hai gương mặt mới được bầu bổ sung là ông Kim Jae-ryong và ông Ri Il-hwan.Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc sửa đổi tập hợp khẩu hiệu của Ban Chấp hành trung ương đảng và tài liệu giải thích Điều lệ đảng.Trước đó một ngày, Bắc Triều Tiên đã thông qua nghị quyết sửa đổi Điều lệ đảng. Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng không tiết lộ liệu quan điểm hai miền Nam-Bắc là "hai quốc gia thù địch" có được đưa vào văn bản hay không.