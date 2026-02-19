Tổng thống Hàn Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi lãnh đạo Brazil

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung tối ngày 23/2 đã mời Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng Đệ nhất phu nhân và phái đoàn đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc dự tiệc chiêu đãi tại Yeongbingwan (Nghênh Tân Quán) thuộc Phủ Tổng thống.Trong bài phát biểu tại buổi tiệc, Tổng thống Lee chia sẻ từ khi bước vào con đường chính trị, ông thường nghe nhận xét rằng ông và Tổng thống Lula có những điểm tương đồng về con đường chính trị và cuộc đời, đều có xuất phát điểm hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn với nguồn động lực là phẩm giá con người và giá trị lao động đã được tích lũy. Vì có nhiều điểm tương đồng như thế nên ngay từ lần gặp lãnh đạo Brazil lần đầu tiên, Tổng thống Lee đã cảm thấy như gặp một người bạn lâu năm cùng chí hướng.Đáp lại, Tổng thống Lula cũng cho biết bản thân cảm nhận sự thân thuộc khi tìm hiểu về cuộc đời của lãnh đạo Hàn Quốc, dù từng trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn kiên định với con đường đã chọn. Điều đó thể hiện khát vọng xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Brazil và cả Hàn Quốc.Sau tiệc chiêu đãi, Tổng thống Lee đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video cho thấy sự thân thiết với người đồng cấp Brazil, tái khẳng định về giá trị và quá trình vượt qua nghịch cảnh cũng như sự ủng hộ từ người dân.Tham dự buổi tiệc có khoảng 120 khách mời gồm các quan chức Chính phủ, các Chủ tịch doanh nghiệp như hãng điện tử Samsung, SK, LG, Ô tô Hyundai, CJ, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng nhiều đại diện giới học thuật, văn hóa.Thực đơn tiệc gồm các món kết hợp giữa âm thực Hàn Quốc và Brazil, thể hiện sự giao thoa văn hóa hai nước. Trong phần biểu diễn nghệ thuật có sự góp mặt của ca sĩ jazz Woongsan và nghệ sĩ âm nhạc truyền thống Gukgak Yu Taepyungyang đã trình bày "Tokki Iyagi (Chuyện của chú thỏ), một bản phối lại sôi động theo phong cách jazz của tác phẩm nghệ thuật hát kể chuyện Pansori "Sugungga" (Thủy cung ca). Dàn hợp xướng thiếu nhi Brillante cũng trình bày ca khúc tượng trưng cho hình ảnh người lao động, điểm chung trong trải nghiệm của hai nhà lãnh đạo. Sau đó, nguyên thủ và Đệ nhất phu nhân hai nước còn thưởng thức gà rán kiểu Hàn làm từ thịt gà Brazil cùng bia tươi trong cuộc gặp thân mật tại Sangchunjae (Thường Xuân Trai) ở Phủ Tổng thống.Trong sự kiện giao lưu, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã tặng Tổng thống Lula và phu nhân bức tranh hổ và chim (hojakdo) với lời chúc sức khỏe và trường thọ, cũng như mỹ phẩm Hàn Quốc, áo đấu đội tuyển bóng đá quốc gia, điện thoại Samsung và cuốn sách nấu ăn do Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung chấp bút.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Lula đã bày tỏ mong muốn mời Tổng thống Lee sớm thăm Brazil trong thời gian tới.