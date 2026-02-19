Lãnh đạo Coupang trình diện tại phiên điều trần Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Vào ngày 23/2 (giờ địa phương), ông Harold Rogers, Quyền Giám đốc điều hành của Coupang tại Hàn Quốc, đã có mặt tại Hạ viện Mỹ. Doanh nghiệp thương mại điện tử này hiện đang là tâm điểm tranh cãi liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn.Ông Rogers đã tham gia làm chứng trong phiên điều trần kín do Tiểu ban Hành chính, cải cách quy định và chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện chủ trì. Khi đến dự phiên điều trần, ông này từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên về nội dung trình bày hay thông điệp gửi tới người tiêu dùng Hàn Quốc.Trước đó, trong lệnh triệu tập gửi ông Rogers, phía Ủy ban Tư pháp Hạ viện cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục tấn công nhằm vào doanh nghiệp Mỹ. Hành động này được cho là đi ngược lại thỏa thuận thương mại mới đây giữa Hàn Quốc với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tránh đối xử phân biệt và dựng rào cản không cần thiết. Phía Washington cũng khẳng định việc Seoul nhắm vào Coupang và có động thái khởi tố các lãnh đạo người Mỹ là hoàn toàn đi ngược lại các cam kết gần đây.Tại phiên điều trần, nhiều khả năng ông Rogers cũng đã lập luận rằng Chính phủ Hàn Quốc đang phân biệt đối xử và tìm cách trừng phạt cá nhân ông cũng như Coupang.Là một doanh nghiệp Mỹ, Coupang đã tiến hành vận động hành lang quy mô lớn tại Quốc hội Mỹ. Có ý kiến cho rằng phiên điều trần này thực chất nhằm bảo vệ Coupang và gây sức ép lên Chính phủ Hàn Quốc. Hiện tại, ông Rogers và Coupang đang bị Cảnh sát Hàn Quốc điều tra với hàng loạt cáo buộc như giảm nhẹ quy mô vụ rò rỉ thông tin, tiêu hủy chứng cứ, khai man tại Quốc hội và che giấu tai nạn lao động.Dư luận đang theo dõi sát sao vụ việc Coupang và lời khai của ông Rogers có tác động như thế nào đến quan hệ thương mại Hàn-Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Tòa án tối cao liên bang Mỹ vừa phán quyết việc Chính phủ Mỹ áp thuế đối ứng là bất hợp pháp, buộc Tổng thống Trump phải tìm kiếm các biện pháp thay thế như Điều 122 và 301 của Đạo luật Thương mại để áp thuế mới (thuế toàn cầu).