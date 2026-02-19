Tổng thống Lee Jae Myung quyết tâm bình thường hóa thị trường bất động sản

Photo : YONHAP News

Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 24/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh người dân đều nhận thấy sự bất thường của thị trường bất động sản, đặc biệt là chung cư tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ việc bình thường hóa thị trường bất động sản. Ông Lee khẳng định quyền lực có thể biến xã hội bình thường thành bất thường, nhưng cũng có thể đưa những điều bất thường trở lại quỹ đạo.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm đang sở hữu công cụ mạnh mẽ như quy chế thuế, tài chính và nguồn cung để thực hiện bình thường hóa thị trường bất động sản. Vấn đề cốt lõi nằm ở "ý định và quyết tâm" của người cầm quyền.Tổng thống một lần nữa cảnh báo việc sở hữu nhiều nhà, đầu tư bất động sản không để ở hay nắm giữ những siêu căn hộ đắt tiền là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, không ai có thể tránh khỏi rủi ro và trách nhiệm khi quá trình 'bình thường hóa" sắp sửa diễn ra.Ông nhấn mạnh tin hay không, phản kháng hay tuân thủ quá trình bình thường hóa này là lựa chọn của mỗi người. Nhưng cũng giống như việc bình thường hóa thị trường chứng khoán, được hay mất đều do cá nhân tự chịu trách nhiệm. Bình thường hóa thị trường bất động sản tuy khó nhưng dễ hơn nhiều so với việc bình thường hóa thị trường cổ phiếu.Tổng thống chia sẻ một bài báo về sự thay đổi bầu không khí thị trường nhà ở trước những thông điệp cứng rắn của ông với người sở hữu nhiều nhà ở liên tiếp những ngày qua. Ông Lee nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm "đã nói là làm", quyết tâm loại bỏ hành vi đầu cơ bất động sản, bình thường hóa đất nước.Bài báo mà Tổng thống chia sẻ dẫn lại kết quả khảo sát xu hướng tiêu dùng tháng 2/2026 của Ngân hàng trung ương (BOK), trong đó cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng (CSI) về triển vọng giá nhà đạt 108 điểm, giảm tới 16 điểm so với tháng trước, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 7/2022. Điều này có nghĩa là tâm lý kỳ vọng "giá nhà sẽ tăng" đang sụt giảm mạnh.