Seoul đề nghị Washington điều chỉnh lịch trình tập trận chung Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Mỹ ngày 15/1 đã đề xuất tiến hành cuộc tập trận không quân Hàn-Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, lịch tập trận mà Mỹ đề xuất trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15-18/2 của Hàn Quốc và cận kề sự kiện "Ngày Takeshima" (22/2) của phía Nhật Bản.Takeshima là cách người Nhật Bản gọi đảo Dokdo của Hàn Quốc. Tỉnh Shimane, địa phương nằm ở phía Tây đảo Honshu của Nhật Bản, vào tháng 3/2005 đã chỉ định ngày 22/2 hàng năm là "Ngày Takeshima", nhân dịp 100 năm Nhật Bản đơn phương tuyên bố sáp nhập đảo Dokdo vào đơn vị hành chính của nước này vào năm 1905.Liên quan đến lịch trình tập trận, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là đã đề xuất ngược lại với phía Mỹ hai phương án gồm đẩy sớm lịch tập trận ba bên trước sự kiện của Nhật Bản, hoặc tổ chức tập trận song phương Hàn-Mỹ sau ngày 22/2. Tuy nhiên, Washington ngày 5/2 đã thông báo với Seoul rằng Mỹ sẽ tiến hành tập trận đơn phương.Kết quả là lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc ngày 18/2 đã tiến hành tập trận riêng trên vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc (còn gọi là Hoàng Hải). Ngoài ra, vào các ngày 16/2 và 18/2, Mỹ cũng thực hiện tập trận chung với Nhật Bản tại không phận vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc và biển Hoa Đông.Liên quan đến vấn đề này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/2 khẳng định cuộc tập trận Mỹ-Nhật không liên quan đến cuộc tập trận ba bên trong khuôn khổ hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, cho biết hợp tác an ninh ba bên sẽ được triển khai ổn định trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa ba nước.Do cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức 6 tháng một lần, phía Hàn Quốc cho rằng ngay cả khi không diễn ra vào dịp nghỉ Tết như đề xuất ban đầu của Mỹ, ba bên vẫn có thể điều chỉnh thời điểm và phương thức để tiến hành.