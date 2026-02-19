Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol kháng cáo bản án sơ thẩm tù chung thân

Photo : YONHAP News

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người vừa bị tuyên phạt tù chung thân với cáo buộc "chỉ huy cuộc nổi loạn", đã chính thức kháng cáo bản án sơ thẩm. Đại diện pháp lý của ông Yoon ngày 24/2 ra thông báo qua báo chí cho biết đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án.Phía luật sư khẳng định sẽ vạch trần những sai sót trong việc xác định sự thật và những hiểu lầm pháp lý của bản án sơ thẩm với cựu Tổng thống. Đồng thời, phía luật sư cũng tuyên bố sẽ "không bao giờ im lặng" trước sự truy tố vô lý của Nhóm công tố viên đặc biệt, phán quyết mâu thuẫn của Tòa án sơ thẩm và các động cơ chính trị phía sau.Vào ngày 19/2 vừa qua, Tòa án khu vực Trung Seoul đã nhận định cốt lõi của vụ án này là việc cựu Tổng thống cử quân đội tới Quốc hội. Hội đồng xét xử kết luận một khi mục đích đưa quân đội vào ngăn chặn và làm tê liệt hoạt động của Quốc hội được xác nhận, hành vi này cấu thành tội nội loạn nhằm phá hoại trật tự Hiến pháp theo Luật Hình sự.Tòa án cũng bác bỏ lập luận của phía ông Yoon rằng lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024 là nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng quốc gia và bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do, nhấn mạnh đây là sự nhầm lẫn giữa động cơ, danh nghĩa và mục đích phạm tội.Tuy nhiên, xét thấy kế hoạch nổi loạn của ông Yoon chưa thực sự chặt chẽ, có tình tiết cho thấy có sự kiềm chế sử dụng vũ lực và bị cáo không có tiền án, Tòa đã xem xét giảm nhẹ, tuyên phạt tù chung thân thay vì mức án tử hình theo đề nghị của Nhóm công tố viên đặc biệt.