Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế cao hơn với quốc gia nào lật lại thỏa thuận thương mại

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/2 (giờ địa phương) cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa cao hơn đối với bất kỳ quốc gia nào lợi dụng phán quyết của Tòa án tối cao liên bang về việc bãi bỏ thuế đối ứng.Trên mạng xã hội cùng ngày, ông Trump viết bất cứ quốc gia nào "muốn giỡn mặt" với Mỹ bằng phán quyết nực cười của Tòa án tối cao, đặc biệt là những nước đã "bòn rút" của Mỹ suốt nhiều thập kỷ, sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn thỏa thuận đạt được gần đây với Washington.Tuyên bố này của ông Trump được hiểu là lời đe dọa áp thuế trừng phạt với quốc gia nào định dựa vào phán quyết của Tòa án tối cao liên bang để lật lại thỏa thuận thương mại đã ký kết với Washington, như cam kết đầu tư hoặc mua hàng hóa từ Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp. Rốt cuộc, lãnh đạo Nhà Trắng đang thúc ép các nước thực hiện đúng cam kết đầu tư vào Mỹ.Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ còn nhắc đến cụm từ cảnh báo thương mại "người mua hãy cẩn trọng" (Buyer Beware!!!), được phân tích là ngụ ý rằng nếu thỏa thuận thương mại với Mỹ bị đổ vỡ, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía quốc gia đối tác.Trong một bài đăng khác, ông Trump nhấn mạnh trên cương vị là Tổng thống, ông không cần phải quay lại Quốc hội để xin phê chuẩn về thuế quan; qua đó nhấn mạnh quyền hạn trực tiếp của mình trong việc áp thuế dựa trên các đạo luật thương mại hiện hành.Trước đó, ngay sau Tòa án tối cao liên bang Mỹ bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Chính phủ nước này dựa trên căn cứ là Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), ông Trump đã ngay lập tức ký sắc lệnh "thuế quan toàn cầu" 10% trong vòng 150 ngày căn cứ theo Điều 122 Đạo luật Thương mại, rồi nâng tiếp lên 15% chỉ một ngày sau đó.Ngoài ra, lãnh đạo Nhà Trắng còn đang xem xét áp dụng Điều 301 Đạo luật Thương mại và Điều 232 Đạo luật Mở rộng thương mại để áp thuế đối với các quốc gia có "hành vi thương mại bất bình đẳng" hoặc các mặt hàng đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.