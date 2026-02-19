Chính phủ Hàn Quốc được hủy phán quyết bồi thường cho Quỹ Elliott của Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết Tòa án Anh đã chấp thuận đơn kiện của Chính phủ Hàn Quốc, đảo ngược phán quyết công nhận trách nhiệm bồi thường trước đó và trả hồ sơ về quy trình trọng tài trong vụ kiện với Quỹ Elliott, một quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ.Vụ việc bắt nguồn từ thương vụ sáp nhập giữa công ty xây dựng Samsung và công ty công nghiệp Cheil của Hàn Quốc năm 2015. Khi đó, Elliott, một cổ đông của công ty xây dựng Samsung, đã phản đối quyết liệt, nhưng thương vụ vẫn thành công nhờ lá phiếu tán thành của cổ đông lớn nhất là Cơ quan Hưu bổng quốc gia Hàn Quốc (NPS).Quỹ Elliott cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đã gây áp lực vô lý khiến giá cổ phiếu sụt giảm và quỹ này bị thiệt hại. Tháng 7/2018, Elliott đã khởi kiện Chính phủ Hàn Quốc lên Tòa án trọng tài thường trực (PCA) theo cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS) căn cứ theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, đòi bồi thường hơn 1.000 tỷ won (khoảng 691,6 triệu USD theo tỷ giá hiện tại).Tháng 6/2023, Tòa án trọng tài thường trực đã công nhận một phần trách nhiệm của Chính phủ Hàn Quốc và yêu cầu Seoul bồi thường. Tính đến tháng này, tổng số tiền bao gồm nợ gốc và lãi chậm trả đã lên tới khoảng 160 tỷ won (khoảng 110,6 triệu USD).Chính phủ Hàn Quốc lập tức đệ đơn lên Tòa án Anh (nơi đặt trụ sở Tòa án trọng tài thường trực) yêu cầu hủy phán quyết, nhưng từng gặp khó khăn khi bị tòa sơ thẩm bác đơn vào tháng 8/2024.Sau khi kháng cáo, tháng 7 năm ngoái, Tòa phúc thẩm Anh đã đảo ngược phán quyết sơ thẩm và yêu cầu Tòa án cấp cao xét xử lại vụ án. Kết quả, Tòa án cấp cao xác định có căn cứ để hủy phán quyết trọng tài PCA và tuyên bố phần thắng thuộc về Chính phủ Hàn Quốc.Tranh cãi lớn nhất trong phiên tòa lần này là liệu Cơ quan Hưu bổng quốc gia Hàn Quốc có được xem là cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường hay không. Tòa án Anh đã chấp nhận lập luận then chốt của Seoul rằng NPS có tư cách pháp nhân riêng biệt với Chính phủ và việc quản lý quỹ lương hưu không thuộc chức năng cốt lõi của quốc gia.Hội đồng xét xử nhận định các quyết định thường nhật của NPS không hoàn toàn phụ thuộc vào Chính phủ. Do đó, Tòa hủy bỏ phán quyết trọng tài trước đây (vốn coi NPS là cơ quan Nhà nước) và trả hồ sơ về quy trình trọng tài.Bộ Tư pháp Hàn Quốc đánh giá phán quyết nói trên là thành quả ý nghĩa trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ chấp thuận hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án Anh chỉ đạt 3% trong 2 năm qua.