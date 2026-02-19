Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 2/2026 duy trì đà tăng hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/2 công bố kết quả khảo sát xu hướng tiêu dùng tháng 2/2026, trong đó chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 112,1 điểm, tăng 1,3 điểm so với tháng trước, đánh dấu đà tăng tháng thứ hai liên tiếp.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính dựa trên mức chuẩn 100 điểm của bình quân dài hạn. Nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.Chỉ số đánh giá về nền kinh tế hiện tại và chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương lai lần lượt là 95 điểm và 102 điểm, tăng 5 điểm và 4 điểm so với tháng trước. Chỉ số triển vọng cơ hội việc làm là 93 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước.Chỉ số triển vọng tiết kiệm hộ gia đình trong thời gian tới là 102 điểm, tăng 1 điểm, trong khi chỉ số triển vọng nợ hộ gia đình giảm 1 điểm so với tháng trước. Chỉ số triển vọng giá cả và chỉ số triển vọng giá nhà lần lượt là 147 điểm và 109 điểm, đều giảm 1 điểm so với tháng trước.Nhận thức của người tiêu dùng về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm qua là 2,9%, không thay đổi so với tháng trước.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng vẫn giữ ở mức 2,6%, tương đương tháng trước. Đây là chỉ số thể hiện nhận định về mức tăng giá tiêu dùng sau một năm tới.