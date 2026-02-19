Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/2 đưa tin trong bài phát biểu kết luận tại phiên họp ngày thứ 5 của Đại hội đảng Lao động lần thứ 9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh cuộc đấu tranh trong 5 năm tới của miền Bắc sẽ hoàn toàn dựa vào năng lực tự chủ và sức mạnh to lớn của người dân.Ông Kim cũng cho rằng cần quyết liệt hơn nữa trong việc khắc phục, xóa bỏ tình trạng lạc hậu và tệ nạn. Trong báo cáo tổng kết công tác, Chủ tịch Kim cũng đã nhấn mạnh phải phá bỏ những khuôn mẫu, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa kinh nghiệm, đồng thời không ngừng sáng tạo và đổi mới.Về công tác phát triển địa phương, lãnh đạo miền Bắc bày tỏ sự không hài lòng về tình trạng một số nhà máy và cơ sở vật chất được xây dựng trong khuôn khổ Chính sách phát triển địa phương chưa được vận hành hiệu quả. Ông Kim chỉ trích dù chưa đầy một năm kể từ khi đảng và Nhà nước xây dựng các cơ sở sản xuất và dịch vụ hiện đại mới nhưng đã xuất hiện tình trạng quản lý vận hành yếu kém, thiếu giám sát, biểu hiện cực độ của sự lười biếng và vô trách nhiệm, coi nhẹ thành quả chính sách của đảng và chỉ chú trọng lợi ích trước mắt.Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim nhấn mạnh trong 10 hay 20 năm tới, hướng tới kỷ niệm 90 năm và 100 năm thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên, nếu tiếp tục thúc đẩy vững chắc sự phát triển đất nước và nâng cao phúc lợi cho người dân thì hoàn toàn có thể làm thay đổi diện mạo quốc gia và giúp toàn dân có cuộc sống ấm no hơn.Trong phiên họp này, ông Kim vẫn không đề cập trực tiếp đến Mỹ hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đang tiến hành thảo luận cụ thể về mục tiêu và kế hoạch 5 năm tới theo từng lĩnh vực. Nghị quyết được thông qua sau quá trình này có thể sẽ hé lộ phương hướng đối ngoại trong 5 năm tới. Các phiên thảo luận được chia theo nhiều lĩnh vực bao gồm đối ngoại, công nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, văn hóa, xây dựng, quân sự, tư pháp và công tác đảng.