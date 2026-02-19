Hàn Quốc đầu tư hơn 220 triệu USD cho ngành đóng tàu

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 320 tỷ won (221,1 triệu USD) trong năm 2026 để đảm bảo siêu khoảng cách công nghệ cho ngành đóng tàu Hàn Quốc. Mức đầu tư này tăng khoảng 23% so với năm ngoái.Vào năm ngoái, ngành đóng tàu Hàn Quốc ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD, mức cao nhất trong 8 năm, qua đó góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia vượt mốc 700 tỷ USD. Thị phần đơn trúng thầu toàn cầu đạt 20,2%, tăng 6,2% so với năm trước. Đặc biệt, trong phân khúc tàu giá trị gia tăng cao như tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cỡ lớn, Hàn Quốc đã giành lại vị trí số một thế giới.Tuy nhiên, trước sự bám đuổi của các nước cạnh tranh, cũng như những thay đổi trong khuôn mẫu toàn cầu và tình trạng tập trung vào các tập đoàn đóng tàu lớn, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thiết bị và các nhà máy đóng tàu vừa và nhỏ được đánh giá là nhiệm vụ cấp thiết. Do đó, Bộ Công nghiệp quyết định triển khai 34 nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) mới với tổng ngân sách là 42,7 tỷ won (29,5 triệu USD) trong năm nay, tập trung vào ba định hướng chính.Trước hết, Bộ sẽ mở rộng đầu tư vào công nghệ đóng tàu thân thiện môi trường. Kế hoạch này nhằm đảm bảo những công nghệ cốt lõi cho tàu thân thiện với môi trường trong tương lai, gồm phát triển công nghệ động cơ sử dụng nhiên liệu không phát thải carbon như tuabin amoniac và động cơ hydro, hệ thống thu giữ và lưu trữ CO2 từ khí thải động cơ, cùng thiết bị hệ thống động cơ điện cho tàu cỡ trung và lớn.Thứ hai, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt cho ngành đóng tàu cũng sẽ được áp dụng rộng rãi trong toàn bộ quy trình sản xuất và vận hành, bao gồm quy trình sản xuất và tàu tự hành nhằm nâng cao mức độ tự động hóa và an toàn lao động. Bộ Công nghiệp sẽ thúc đẩy tự động hóa lắp ráp các khối tàu cỡ trung và lớn nặng hàng chục tấn, ứng dụng robot không người lái di động trong quản lý lưu thông hàng hóa, thí điểm quy mô lớn trong lĩnh vực tàu tự hành đối với khoảng 30 tàu đang vận hành trong nước.Song song đó, các chương trình phát triển công nghệ nhằm nội địa hóa thiết bị và hỗ trợ các nhà máy đóng tàu vừa và nhỏ cũng sẽ được thực hiện. Các nội dung gồm công nghệ thiết kế tàu phá băng và nội địa hóa thiết bị, phát triển hệ thống điện cho tàu hỗ trợ điện gió ngoài khơi, phát triển tàu kéo tích hợp công nghệ tự hành và thân thiện môi trường, cũng như xây dựng hệ thống vận hành robot cộng tác tại công trường.Bộ Công nghiệp nhấn mạnh việc đảm bảo năng lực cạnh tranh công nghệ vượt trội là chiến lược tối ưu, do đó Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng AI và phát triển công nghệ đóng tàu thân thiện môi trường trong tương lai, với quy mô hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay.