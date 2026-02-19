Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ Hiệp ước NPT

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo Bộ Ngoại giao, kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Chính phủ Hàn Quốc Jeong Yeon-doo, đã kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cũng như quay trở lại bàn đối thoại.Phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội nghị giải trừ quân bị diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/2, ông Jeong khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Jeong thừa nhận việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn cần nhiều thời gian. Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để từng bước thực hiện lộ trình "đóng băng, thu hẹp và giải trừ hạt nhân" thông qua đối thoại với miền Bắc.Bên cạnh đó, ông Jeong cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về hợp tác quân sự Nga-Triều; nhấn mạnh đây là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh quốc tế, yêu cầu hai nước chấm dứt ngay lập tức.Quan chức Hàn Quốc nhận định trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu suy yếu và sự bất ổn trở thành điều thường nhật, cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về "khoảng trống" trong kiểm soát quân bị giữa các quốc gia sở hữu hạt nhân và sự gia tăng các mối đe dọa hạt nhân; kêu gọi các nước cần đối thoại để nâng cao tính minh bạch và xây dựng lòng tin.Theo ông Jeong, cộng đồng quốc tế cần tái khẳng định quyết tâm tăng cường ba trụ cột của cơ chế NPT (giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân, sử dụng vào mục đích hòa bình); tuyên bố Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực này.