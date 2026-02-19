Chỉ số lòng tin doanh nghiệp Hàn Quốc khởi sắc sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 24/2 công bố triển vọng chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tháng 3 của 600 doanh nghiệp hàng đầu (xét theo doanh thu) đạt 102,7 điểm.Chỉ số BSI thể hiện cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh hiện tại. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế ít hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.Đây là lần đầu tiên sau 4 năm kể từ tháng 3/2022 (102,1), triển vọng BSI vượt mốc 100 điểm, chấm dứt chuỗi 47 tháng bi quan kéo dài từ tháng 4/2022. Sự lạc quan hiếm hoi này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng vọt của chỉ số BSI trong ngành công nghiệp chế tạo.Cụ thể, BSI ngành chế tạo tháng 3 đạt 105,9 điểm, tăng 17,8 điểm so với tháng 2, đánh dấu sự trở lại mức tích cực sau hai năm. Đây cũng là mức cao nhất trong 4 năm 10 tháng qua kể từ tháng 5/2021 (108,6 điểm). FKI giải thích sự hồi phục này nhờ vào xuất khẩu chíp bán dẫn, ô tô và máy tính cải thiện mạnh từ đầu năm, cộng với hiệu ứng cơ sở do số ngày làm việc giảm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tháng 2.Theo báo cáo của Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc, xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 1 đạt 20,54 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục hai tháng liên tiếp vượt mốc 20 tỷ USD. Xuất khẩu ô tô cũng tăng 21,7%, đạt 6,07 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử xét riêng trong các tháng 1.Ngược lại, chỉ số BSI phi chế tạo giảm nhẹ xuống 99,4 điểm. Tuy nhiên, các ngành "bán buôn bán lẻ" và "giải trí, lưu trú, ăn uống" vẫn khả quan nhờ nhu cầu nội địa phục hồi nhẹ.Về lĩnh vực, xuất khẩu chạm ngưỡng chuẩn 100 điểm, đạt mức cao nhất trong 1 năm 9 tháng qua, tăng 6,9 điểm so với tháng trước. Các lĩnh vực còn lại như như tiêu thụ nội địa, đầu tư và việc làm dù chỉ số có tăng nhưng vẫn ở mức tiêu cực (dưới 100). Tuy nhiên, FKI cho biết ngoại trừ tồn kho và tình hình vốn, tất cả các lĩnh vực khác đều tăng điểm so với tháng trước, cho thấy tâm lý doanh nghiệp đang có dấu hiệu khởi sắc.Một quan chức FKI nhận định việc tâm lý doanh nghiệp được cải thiện sau thời gian dài trì trệ là rất ý nghĩa. Ông nhấn mạnh Quốc hội và Chính phủ cần cải cách quy định và củng cố thể chế để kéo dài đà hồi phục này.