Thuế toàn cầu mới của Mỹ chính thức có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Sau khi chính sách "thuế đối ứng" bị Tòa án tối cao liên bang Mỹ phán quyết là bất hợp pháp, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tái áp đặt "thuế quan toàn cầu", có hiệu lực từ ngày 24/2.Theo sắc lệnh được ông Trump ký và ban hành vào ngày 20/2 vừa qua, từ 0 giờ 1 phút sáng ngày 24/2 (giờ miền Đông Mỹ), tức 2 giờ 1 phút chiều ngày 24/2 giờ Hàn Quốc, mức thuế toàn cầu bắt đầu được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ toàn thế giới vào Mỹ, trừ các "mặt hàng được miễn trừ".Trước đó, chỉ một ngày sau khi công bố mức thuế 10%, Tổng thống Trump đã thông báo trên mạng xã hội hôm 21/2 rằng sẽ nâng thuế suất lên 15%, song chưa công bố thời điểm áp dụng cụ thể. Do đó, mức thuế 10% sẽ được áp dụng từ ngày 24/2, và dự kiến sẽ tăng lên 15% sau khi Chính phủ Washington hoàn tất các thủ tục như ban hành sắc lệnh bổ sung.Danh sách miễn thuế lần này bao gồm khoáng sản trọng tâm, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và phân bón không sản xuất tại Mỹ, một số nông sản như thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm và nguyên liệu sản xuất dược phẩm, một số sản phẩm điện tử nhất định, ô tô con, ô tô tải, xe buýt và phụ tùng, sản phẩm hàng không vũ trụ. Đây là những nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp Mỹ, hoặc các sản phẩm đã chịu mức thuế riêng theo Điều 232 Đạo luật Mở rộng thương mại, hoặc là những mặt hàng có thể kích thích lạm phát tại Mỹ.Thuế quan toàn cầu lần này sẽ có hiệu lực đến 0 giờ 1 phút sáng ngày 24/7 tới .Theo Điều 122 Đạo luật Thương mại Mỹ, cơ sở pháp lý cho biện pháp thuế quan lần này, hiệu lực của thuế quan chỉ được duy trì tối đa 150 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Điều khoản này cho phép Tổng thống áp thuế tối đa 15% trong vòng 150 ngày đối với các đối tác thương mại khi Mỹ chịu thâm hụt thương mại "lớn và nghiêm trọng".Vì việc áp thuế dựa trên thâm hụt thương mại là cam kết trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, chính quyền Mỹ dự kiến sẽ xem xét các biện pháp áp thuế bổ sung thông qua các cuộc điều tra song song theo Điều 301 Đạo luật Thương mại và Điều 232 Đạo luật Mở rộng thương mại.