Chỉ số giá sản xuất tháng 1/2026 tại Hàn Quốc tăng 0,6%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/2 công bố số liệu chỉ số giá sản xuất tháng 1/2026. Theo đó, chỉ số này tăng 0,6% so với tháng trước.Xét theo mặt hàng, sản phẩm nông lâm thủy sản tăng 0,7% so với tháng trước, trong đó giá nông sản tăng 1,4% và giá sản phẩm chăn nuôi tăng 0,9%. Giá sản phẩm công nghiệp tăng 0,6% so với tháng trước, chủ yếu do sản phẩm kim loại cơ bản tăng 3%; máy tính-đồ điện tử-thiết bị quang học tăng 1,8%.Chỉ số chung lĩnh vực điện, gas, nước và xử lý chất thải giữ nguyên so với tháng trước do giá gas đô thị dùng cho công nghiệp tăng 2,6% nhưng chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải giảm 3,2%.Trong lĩnh vực dịch vụ, giá dịch vụ tài chính và bảo hiểm tăng 4,7%, dịch vụ vận tải tăng 0,7%, qua đó kéo chỉ số dịch vụ tăng 0,7% so với tháng trước.Chỉ số giá cung ứng trong nước, đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp trong nước gồm cả sản phẩm nhập khẩu, tăng 0,3% so với tháng trước. Nguyên nhân là do giá hàng hóa trung gian tăng 0,6%.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, tăng 1,3% so với tháng trước nhờ giá sản phẩm công nghiệp tăng 1,8% và giá dịch vụ tăng 0,7%.