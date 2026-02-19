Khoảng cách về khoa học công nghệ then chốt giữa Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng nới rộng

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc công bố "Kết quả đánh giá trình độ công nghệ năm 2024". Theo đó, khi so sánh với Mỹ, quốc gia có trình độ công nghệ cao nhất trong đánh giá tổng thể là 100%, trình độ của Hàn Quốc đạt 82,8%, thấp hơn 4% so với Trung Quốc (86,8%).Thời gian ước tính để Hàn Quốc và Trung Quốc đạt tới trình độ công nghệ của Mỹ cũng cho thấy sự chênh lệch. Cụ thể, Hàn Quốc cần 2,8 năm, trong khi Trung Quốc cần 2,1 năm, chênh nhau 0,7 năm. So với năm 2022, khoảng cách trình độ công nghệ giữa Hàn Quốc và Mỹ lần này đã thu hẹp từ 3,2 năm xuống 2,8 năm nhưng khoảng cách với Trung Quốc lại tăng từ 0,2 năm lên 0,7 năm.Ở lĩnh vực pin thứ cấp, Hàn Quốc từng đứng đầu vào năm 2022, dẫn trước Trung Quốc 0,9 năm. Tuy nhiên đến năm 2024, Trung Quốc đã vươn lên vị trí số một, còn Hàn Quốc hiện kém Trung Quốc 0,2 năm về trình độ công nghệ.Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, trình độ công nghệ của Hàn Quốc đạt 59,3%, kém Trung Quốc 5,1 năm, mức chênh lệch lớn nhất. Ở lĩnh vực lượng tử, Hàn Quốc đạt 67,8%, kém Trung Quốc 3,3 năm. Ngoài ra, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Hàn Quốc đạt 80,6%, kém Trung Quốc 1,2 năm.Báo cáo chỉ ra rằng khi chu kỳ công nghệ đang rút ngắn nhanh chóng, cục diện các cường quốc công nghệ cũng đang thay đổi và việc bảo vệ các công nghệ chiến lược đang trở thành trục then chốt của an ninh quốc gia và cạnh tranh công nghiệp. Báo cáo nhấn mạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ đóng vai trò động cơ tăng tốc cho sự phát triển của các công nghệ chiến lược như lượng tử, robot và công nghệ sinh học tiên tiến, do đó cần có các biện pháp ứng phó phù hợp.Bộ tiến hành đánh giá trình độ công nghệ hai năm một lần, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm thuộc 11 lĩnh vực chính như hàng không vũ trụ, quốc phòng, công nghệ thông tin truyền thông và phần mềm. Đánh giá này là sự kết hợp giữa đánh giá định lượng dựa trên việc phân tích các bài báo và bằng sáng chế từ 5 quốc gia lớn về 136 công nghệ cốt lõi quốc gia trong 11 lĩnh vực, cũng như đánh giá định tính được thực hiện thông qua khảo sát 1.180 chuyên gia.